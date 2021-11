República Dominicana apela à comunidade internacional para resolver crise no Haiti

Alvarez discursava na sessão inaugural da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade Ibero-Americana, em Santo Domingo, que conta com a presença do chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva.

Após alertar para a situação no Haiti, Alvarez instou os seus homólogos a apelar à comunidade internacional para que ajude o país com a "assistência necessária" para "superar o grave clima de violência e de insegurança" e promover um diálogo nacional "que conduza a eleições livres, justas e transparentes".

A capital da República Dominicana vai receber em 2022 a 28.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização.

A crise social, política e económica no Haiti, país com o qual a República Dominicana divide a ilha de La Hispaniola, agravou-se após o assassínio, a 7 de julho, do presidente Jovenel Moise, atentado perpetrado na sua própria residência, em Port-au-Prince.

Por outro lado, Álvarez também pediu consensos para superar a situação imposta pela pandemia e espera que a reunião de hoje avance na escolha da personalidade que assumirá a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) para substituir Rebeca Grynspan.

Grynspan deixou a SEGIB quando foi nomeada Secretária-Geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Entre os candidatos à sucessão de Grynspan estão os ministros dos Negócios Estrangeiros da Guatemala, Pedro Brolo, e do Chile, Andrés Allamand, a ex-Presidente do Equador Rosalía Arteaga e o ex-ministro peruano José Antonio García Belaúnde.

Além da eleição do novo secretário-geral, os trabalhos da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros Ibero-Americanos vão debater assuntos como a resposta multilateral e ibero-americana aos efeitos da pandemia de covid-19, na perspetiva de uma recuperação económica que permita também avançar no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).