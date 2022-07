República Dominicana regista primeiro caso de Monkeypox

As autoridades revelaram que se trata de um cidadão dominicano, que apresenta "sinais e sintomas que se presumem ser da doença da varíola dos macacos", de acordo com um comunicado do ministério.

Atualmente, o doente encontra-se em isolamento num hospital da capital, Santo Domingo, e aguarda os resultados dos exames médicos.

Na sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que o número de infeções pelo vírus Monkeypox triplicou nas últimas duas semanas na Europa, onde já foram confirmados em laboratório mais de 4.500 casos em 31 países e territórios.

"A região europeia da OMS representa quase 90% de todos os casos confirmados globalmente em laboratório e reportados desde meados de maio", alertou o diretor da organização para a Europa em comunicado.

Os sintomas mais comuns da doença são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

As lesões cutâneas geralmente começam entre um a três dias após o início da febre e podem ser planas ou ligeiramente elevadas, com líquido claro ou amarelado, e acabam por ulcerar e formar crostas que mais tarde secam e caem.