Republicano acusado de agredir jornalista ganha eleição para Congresso norte-americano

Lusa 26 Mai, 2017, 08:22 / atualizado em 26 Mai, 2017, 09:43 | Mundo

Depois de ter sido declarado vencedor na eleição intercalar, Greg Gianforte disse aos apoiantes na noite de quinta-feira que não devia ter tratado como tratou o jornalista do diário britânico The Guardian Ben Jacobs.

"Eu não devia ter respondido daquela forma e sinto muito", disse Gianforte à multidão.

A altercação entre Greg Gianforte, candidato do estado de Montana (norte) a uma eleição intercalar do Congresso, e o jornalista Ben Jacobs decorreu esta semana durante um evento organizado na sede de campanha do republicado em Bozeman, no Montana, noticiou o jornal The Guardian.

Após o incidente, a equipa do candidato republicano disse, em comunicado, que o jornalista entrou sem autorização numa sala onde Gianforte estava a dar uma entrevista e que depois de agitar um gravador na cara dele de forma agressiva, começou a lançar questões.

O jornalista do The Guardian avançou outra versão, comentando nas redes sociais que Greg Gianforte o atirou ao chão e lhe partiu os óculos.