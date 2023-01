Republicano pede "revisão minuciosa" de descoberta de documentos confidenciais de Biden

Mike Turner, membro do Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes, escreveu à diretora Avril Haines argumentando que a retenção dos documentos por Biden o coloca em "potencial violação das leis que protegem a segurança nacional, incluindo a Lei de Espionagem e a Lei de Registos Presidenciais".

"Aqueles que têm acesso a informações classificadas têm o dever e a obrigação de protegê-las", disse Turner na carta enviada a Haines, acrescentando que "esta questão exige uma revisão completa e minuciosa".

Na noite de segunda-feira, o assessor jurídico de Biden, Richard Sauber, informou que os advogados do Presidente descobriram, e, novembro último, um "pequeno número de documentos classificados" num "armário trancado" no Penn Biden Center, um `think tank` ligado à Universidade da Pensilvânia, e procederam à entrega dos mesmos ao Arquivo Nacional, responsável por preservar esse tipo de material.

Na sequência dessa descoberta, o procurador-geral norte-americano, Merrick Garland, pediu ao procurador-geral de Chicago para investigar o assunto, segundo indicou à rede CNN uma fonte familiarizada com o processo.

Independentemente da revisão dos documentos pelo Departamento de Justiça, a revelação de que Biden potencialmente possa ter tratado de forma incorreta os registos confidenciais pode comprometer o chefe de Estado, que classificou de "irresponsável" a decisão do ex-presidente Donald Trump de manter centenas de tais documentos na sua mansão na Florida.

Biden ignorou hoje perguntas feitas por jornalistas durante uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no México, mas vários congressistas Democratas saíram em defesa de Joe Biden.

"Vamos apoiar o facto de o Presidente estar a seguir este protocolo estabelecido, ele fez a coisa certa", disse o congressista Democrata Pete Aguilar, membro da liderança do partido na Câmara de Representantes, acusando ainda o Partido Republicano de "hipocrisia".

"Isto é a hipocrisia republicana no seu melhor", disse Aguilar numa conferência de imprensa.

Antes de Biden, também o ex-presidente norte-americano Donald Trump se viu envolvido numa polémica referente à retenção irregular de documentos confidenciais.

Quando saiu da Casa Branca, Donald Trump levou consigo caixas inteiras de documentos, embora uma lei de 1978 obrigue qualquer presidente norte-americano a entregar ao Arquivo Nacional todos os seus e-mails, cartas e outros documentos de trabalho.

Em janeiro, Trump devolveu 15 caixas, mas uma investigação, a Polícia Federal estimou que o magnata provavelmente mantinha outros arquivos na sua luxuosa residência em Mar-a-Lago, na Florida.

Nesse sentido, agentes do FBI realizaram uma vasta busca à mansão de Trump em 08 de agosto, com base num mandado de "retenção de documentos confidenciais" e "obstrução a uma investigação federal", e apreenderam cerca de trinta outras caixas.

Iniciou-se então uma intensa batalha legal para determinar a natureza dos documentos apreendidos, alguns deles marcados como "ultrassecreto", "secreto" ou "confidencial".

Nesta segunda-feira, Trump questionou a atuação do FBI face à descoberta de documentos confidenciais de Biden.

"Quando é que o FBI vai invadir as muitas casas de Joe Biden, talvez até a Casa Branca? Esses documentos definitivamente não foram desclassificados", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

Ainda na noite de segunda-feira, o congressista James Comer, presidente do Comité de Supervisão da Câmara de Representantes, disse a jornalistas que o tratamento dado à descoberta de documentos classificados pelos advogados de Joe Biden demonstra um sistema de justiça de "dois níveis".

"A Casa Branca vai ser invadida? Eles vão invadir o Centro Biden? Não sei. Esta é uma preocupação adicional de que há um sistema de justiça de dois níveis dentro do Departamento de Justiça sobre como eles tratam os Republicanos e os Democratas ... certamente como eles tratam o ex-presidente e o atual Presidente", avaliou Comer.