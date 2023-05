Republicanos americanos põem "em pausa" negociação com democratas sobre limite da dívida

Em declarações a jornalistas, no Congresso, disse: "Sim. Estamos em pausa".

Pouco antes, a Casa Branca apontou a existência de "diferenças reais" com a oposição republicana e considerou que as discussões estavam a ser "difíceis".

O governo do presidente democrata Joe Biden e a oposição republicana estão em corrida contrarrelógio para evitar um incumprimento dos EUA depois de 01 de junho.

Se o limite da dívida pública federal não for elevado pelo Congresso até ao final deste mês, os EUA podem não pagar os reembolsos dos empréstimos, uma eventualidade potencialmente catastrófica para os mercados financeiros mundiais.

Na quinta-feira, Biden e McCarthy tinham manifestado algum otimismo sobre a possibilidade de chegarem a um acordo de princípio.

Os republicanos exibem cortes orçamentais para autorizarem aquela subida do limite da dívida.

"Tinha pensado verdadeiramente que tínhamos chegado a uma posição em que eram possíveis avanços", lamentou hoje McCarthy, antes de acrescentar: "Não podemos gastar tanto dinheiro no próximo ano".

Antes, o congressista Garret Graves, um dos negociadores republicanos, que têm a maioria na Câmara dos Representantes, tinha dito que era altura de "fazer uma pausa" nas negociações com a Casa Branca, que qualificou como "não produtivas".

Biden está a participar na cimeira do G7 no Japão e deve regressar aos EUA no domingo.

Na sua conta na Facebook, Robert Reich, que foi secretário do Trabalho de Bill Clinton e é professor de Economia em Berkeley, comentou: "Os `falcões` orçamentais republicanos estavam hibernados quando o governo de Trump aprovou uma redução de impostos para os ricos de dois biliões [milhão de milhões] de dólares?"