Partilhar o artigo Republicanos asseguram controlo do Senado, Trump fala em "tremendo sucesso" Imprimir o artigo Republicanos asseguram controlo do Senado, Trump fala em "tremendo sucesso" Enviar por email o artigo Republicanos asseguram controlo do Senado, Trump fala em "tremendo sucesso" Aumentar a fonte do artigo Republicanos asseguram controlo do Senado, Trump fala em "tremendo sucesso" Diminuir a fonte do artigo Republicanos asseguram controlo do Senado, Trump fala em "tremendo sucesso" Ouvir o artigo Republicanos asseguram controlo do Senado, Trump fala em "tremendo sucesso"

Tópicos:

Joe Donnelly, Ted Cruz Beto,