Republicanos boicotam votação das nomeações de Biden para a Reserva Federal

Os elementos do Partido Republicano estiveram ausentes da reunião do comité de banca, que devia começar às 14:15 [19:15 em Lisboa] para votar as nomeações de Biden para o conselho de governadores do Fed, órgão que gere o banco central.

Os conservadores opõem-se sobretudo à nomeação de Sarah Bloom Raskin, ex-membro do conselho de governadores que prometeu maiores esforços por parte do banco central para analisar como é que as alterações climáticas ameaçam a estabilidade financeira dos Estados Unidos e a sua economia.

O boicote afetou as sete vagas que o Fed tem atualmente e ainda o processo para confirmar para um segundo mandato o presidente do regulador financeiro, Jerome Powell, que assumiu o cargo ainda durante a administração de Donald Trump (2017-2021) e que foi novamente escolhido pelo democrata Joe Biden.

Esta obstrução pode causar um atraso na aprovação dos indicados por Biden, numa altura em que o banco central pondera aumentar as taxas de juro face à alta inflação no país.

Num discurso na Câmara dos Representantes, a senadora democrata Elizabeth Warren considerou que os ataques dos conservadores a Raskin são fruto de "histeria" e apontou, uma a uma, as credenciais da indicada para o cargo, que ganhou notoriedade ao defender os consumidores e combater as desigualdades, quando fez parte do conselho de governadores do Fed.

Raskin também trabalhou no Departamento do Tesouro durante o governo de Barack Obama (2009-2017) e foi professora em várias universidades, incluindo a Maryland State University.

"Poucas pessoas neste país são tão qualificadas para este cargo", salientou Warren.

Apesar das críticas, no passado os democratas também usaram técnicas de obstrução semelhantes às usadas na terça-feira pelos republicanos.

Em 2017, os democratas do comité de finanças do Senado boicotaram a votação das nomeações de Trump para liderarem os departamentos de Tesouro e Saúde.