Republicanos do Sinn Féin podem alcançar bom resultado eleitoral na Irlanda

Reuters

Os republicanos do Sinn Féin podem alcançar esta quinta-feira uma vitória histórica na Irlanda do Norte. Há eleições para a Assembleia e os defensores de uma só Irlanda, o antigo braço político dos paramilitares do IRA, são os favoritos para a vitória.