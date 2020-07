Republicanos e democratas temem fraude eleitoral com voto por correio

80 por cento dos republicanos, em comparação com 30 por cento dos democratas, estão “preocupados com o facto de o aumento da votação por correspondência poder conduzir a uma fraude generalizada”.



A sondagem constatou que 74 por cento dos eleitores estão preocupados com “fraude eleitoral organizada por atores políticos na esperança de influenciar os resultados das eleições”, incluindo oito em cada dez democratas e seis em cada dez republicanos. De acordo com a pesquisa da agência Reuters, cerca de metade dos eleitores registados nos EUA mostram-se apreensivos com o método adotado de voto por correspondência.A sondagem constatou que 74 por cento dos eleitores estão preocupados com “fraude eleitoral organizada por atores políticos na esperança de influenciar os resultados das eleições”, incluindo oito em cada dez democratas e seis em cada dez republicanos. A sondagem foi realizada na quarta e quinta-feira e demonstra que os republicanos estão do lado de Trump, que também se tem revelado contra o voto por correspondência e na quinta-feira colocou mesmo em questão o adiamento das eleições até que seja possível votar de forma segura.



Simpatizantes do partido democrata concordam que a votação por correspondência é a melhor forma de proteger os eleitores da Covid-19, mas sublinham que o fracasso em garantir essa opção no atual contexto de pandemia retirará o direito de voto a milhões de americanos, especialmente a classe mais pobre e os afro-americanos, considerados os mais vulneráveis ao vírus SARS-CoV-2.



A pesquisa sugere ainda que grande parte da população poderá não aceitar os resultados das eleições. O próprio presidente norte-americano recusa-se a aceitar os resultados das sondagens que colocam o seu rival democrata, Joe Biden, na liderança e deixou em cima da mesa a possibilidade de não aceitar a eventual vitória de Biden em novembro.



O apelo do presidente norte-americano ao adiamento das eleições foi imediatamente rejeitado por republicanos e democratas no Congresso, os únicos com autoridade para adiar uma eleição. Entre os que se opuseram estão duas das vozes mais influentes do partido de Trump: o líder da maioria republicana do Senado e o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes.



Donald Trump tem-se monstrado contra o método de voto por correio, alegando que pode conduzir a fraudes e resultados imprecisos, apesar de não existirem provas que apoiem estes argumentos.



O voto por correio já foi utilizado nas eleições primárias e cerca de um em cada cinco eleitores votou nas presidenciais de 2016 deste modo, com especialistas a assumirem que esse número no mínimo duplicará em novembro.



