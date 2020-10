Republicanos levam nomeação de juíza Barrett a votação em plenário no Senado

Os senadores democratas recusaram-se a comparecer no comité judiciário em protesto contra a urgência em nomear para o Supremo a juíza Amy Conney Barrett, indicada pelo Presidente Donald Trump, que tinha pedido que a nomeação fosse feita ainda antes das eleições presidenciais, marcadas para 03 de novembro.

A maioria republicana no comité votou de forma unânime a favor de levar a nomeação da juíza a votação no plenário do Senado, previsto para a próxima segunda-feira, apesar dos protestos dos democratas, que contestam o nome de Barrett, alegando que ela tem posições excessivamente conservadoras em algumas matérias sensíveis, como seja o direito ao aborto e o sistema de saúde conhecido como Obamacare.

"Este é um momento histórico", disse o senador republicano Lindsey Graham, presidente do comité judiciário", congratulando-se com a vitória da sua bancada.

Se a juíza Barrett, 48 anos, for aprovada no plenário, garantirá uma maioria conservadora de 6-3 no Supremo Tribunal, que pode ser importante a curto prazo, se os resultados eleitorais de 03 de novembro forem contestados pelos republicanos, como já foi admitido pelo Presidente.

"Não devemos avançar essa nomeação", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, na quarta-feira, quando anunciou a intenção de tentar boicotar a votação no comité judiciário.

Incapazes de impedir a confirmação, os democratas têm tentando, sem sucesso, adiar o processo até depois da eleição de 03 de novembro, para que o vencedor da presidência possa nomear o novo juiz.

Contudo, com uma maioria republicana no senado de 53-47, é quase certo que a escolha de Trump para o Supremo Tribunal será confirmada, mesmo com toda a bancada democrata a votar contra.

O boicote à sessão do painel do comité judiciário de hoje forçou os republicanos a mudarem as regras deste órgão do senado, segundo as quais era necessário a presença de pelo menos dois membros do partido minoritário, para haver `quorum`.

Mike Davis, um ex-assessor do comité, que agora assessora os republicanos do Senado, disse que o órgão está a cumprir as normas do Senado, apesar dos protestos dos democratas, recordando que há a tradição de permitir avançar com votações se todos os membros do partido maioritário estiverem presentes.

Contrariando essa versão, um assessor democrata, que pediu anonimato, disse que nunca antes essas regras foram ignoradas para uma confirmação para o Supremo Tribunal.