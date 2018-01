Partilhar o artigo Republicanos propõem ao Congresso dos EUA lei migratória com apoio de Trump Imprimir o artigo Republicanos propõem ao Congresso dos EUA lei migratória com apoio de Trump Enviar por email o artigo Republicanos propõem ao Congresso dos EUA lei migratória com apoio de Trump Aumentar a fonte do artigo Republicanos propõem ao Congresso dos EUA lei migratória com apoio de Trump Diminuir a fonte do artigo Republicanos propõem ao Congresso dos EUA lei migratória com apoio de Trump Ouvir o artigo Republicanos propõem ao Congresso dos EUA lei migratória com apoio de Trump

Tópicos:

DACA Ação Diferida, DACA Desse, Trump,