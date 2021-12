Republicanos tentam bloquear vacinação obrigatória nos EUA

Todos os senadores republicanos, a que se juntaram dois democratas de estados conservadores, votaram a favor de um texto contra a ordem executiva anunciada pelo presidente dos Estados Unidos em setembro, que exige que os funcionários de empresas com mais de 100 trabalhadores sejam vacinados contra a covid-19.



Esta medida, que deveria entrar em vigor em 4 de janeiro, mas está suspensa por ordem judicial, tem causado tumulto, num país em que o governo central é visto com suspeita pelos conservadores.



"A absurda exigência de vacinas do presidente Biden é um abuso de poder", disse o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, citado pela agência France-Presse (AFP).



Tal como McConnell, muitos republicanos dizem apoiar a vacina, mas opõem-se ao seu uso obrigatório.



"Sou contra qualquer obrigação de vacinação imposta pelo Estado a empresas privadas", disse Joe Manchin, senador da Virgínia Ocidental, um dos dois democratas que apoiaram a iniciativa.



O texto tem poucas hipóteses de sucesso: ainda tem de ser validado pela Câmara dos Representantes, onde os Democratas têm a maioria, antes de chegar a Biden, que pode vetá-lo.



Enquanto continua o braço-de-ferro entre o governo e os tribunais, a cidade de Nova Iorque decidiu impor a vacinação no seu território.



O autarca de Nova Iorque, Bill de Blasio, anunciou na segunda-feira que, a partir de 27 de dezembro, todos os trabalhadores do setor privado estarão sujeitos a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus, que já matou mais de 790.000 pessoas nos Estados Unidos.