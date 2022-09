Republicanos tentam transferir foco no aborto para o crime nas eleições intercalares

Uma nova sondagem do Pew Research Center mostra que 56 por cento dos eleitores norte-americanos veem no aborto o tema mais importante a abordar na campanha para as eleições intercalares; e um número ainda mais alto numa sondagem do, que subiu para os 60 por cento.Os canais mais progressistas começam a alertar a população para o facto de a ala mais radical do Partido Republicano querer mudar a atenção dos eleitores para outro tema: o crime nos Estados Unidos.Uma análise da Media Matters for America , uma organização de esquerda sem fins lucrativos, notou que no dia 19 de agosto o jornalista conservador e uma das principais caras da, Tucker Carlson, estava a pedir aos republicanos que começassem a falar de crime, para pedirem “ordem, lei e equidade perante as novas leis”.Um pedido que tem tido algum efeito na campanha republicana. Desde o pedido de Carlson, os anúncios republicanos com a palavra “crime” cresceram dos 12 para os 29 por cento, com muitos candidatos republicanos ao Senado a fazerem acusações ao adversário democrata de ser pouco reativo à violência nos Estados Unidos.fez notar que não é a primeira vez que Republicanos e Tucker Carlson partilham a mesma mensagem. Após a morte de George Floyd, em 2020, Tucker Carlson apelidou os ativistas negros como uma ameaça à segurança, palavras depois utilizadas por várias figuras de proa do Partido Republicano.O crime tem, de facto, crescido nos Estados Unidos durante os últimos anos, tanto em cidades republicanas como em cidades democratas. No entanto, adisse que o nível de crime ainda está muito abaixo do que se registava no início dos anos 90.O crime sobre propriedades caiu e as taxas de homicídio cresceram de forma marginal. Apesar de pedir mais foco sobre o tema, a análise da organização de esquerda revelou que os republicanos não deram, a nível federal, soluções para combater o crime.E apesar das declarações sobre Joe Biden, de como tem sido pouco ativo na luta contra o crime, o presidente norte-americano acabou de assinar duas novas leis - a primeira de controlo federal das armas e a segunda de aprovação do Plano Americano de Resgate, que levou ao financiamento em mais de 10 mil milhões de dólares para o policiamento e segurança pública.Uma aprovação que teve a oposição de todos os republicanos no Congresso, dizendo que o dinheiro devia destinar-se a salvar a economia americana após o impacto da pandemia de covid-19.