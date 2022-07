Reserva da biosfera trouxe ganhos mas também desafios ao Príncipe

"É inquestionável os ganhos que o Príncipe teve no seu processo de desenvolvimento. Agora estamos a preparar um novo ciclo (...) para que no futuro o Príncipe também entre nesta rota de um desenvolvimento virado para a inovação, modernização e quebrarmos no fundo esses paradigmas de dificuldades", disse Filipe Nascimento, em entrevista à agência Lusa.

A ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, foi declarada Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO) em 11 de julho de 2012.

"Para nós, o mais importante na aprovação da nossa candidatura é o facto de esta reafirmar a nossa posição de manter no Príncipe um desenvolvimento sustentável, conservando a ilha como ela é, com a sua beleza natural", disse então à agência Lusa o então presidente do governo regional, António Cassandra.

Hoje, o seu sucessor, Filipe Nascimento, faz um balanço "extremamente positivo" da última década, lembrando que a declaração trouxe "maior visibilidade", o que permitiu à ilha, região autónoma do Estado de São Tomé e Príncipe, atrair "investidores muito engajados" com a filosofia dos vários governos regionais: "Equilíbrio entre o Homem e a natureza".

Desde a declaração da reserva da biosfera, o Príncipe fez uma aposta no turismo como motor da economia, com uma abordagem de proteção e respeito pelo ambiente.

Defendendo que a população do Príncipe tem sido desde o início "o principal parceiro deste processo de desenvolvimento sustentável", o governante diz que os habitantes da ilha foram também, "ao longo destes 10 anos, os maiores beneficiários", devido a uma nova "dinâmica na economia, fruto da entrada de investimento direto estrangeiro, que beneficiou muitas famílias".

Uma das mudanças destacadas por Nascimento foi o "boom na empregabilidade", tendo em conta que em 10 anos a ilha passou de um hotel para cinco e de quatro para cerca de 20 pensões residenciais.

"A título de exemplo, só um investidor está a dar emprego a cerca de 600 famílias", recordou Nascimento, contabilizando hoje "milhares de pessoas empregadas" no Príncipe, quando há uma década eram dezenas ou poucas centenas.

Outras vantagens têm a ver com a preservação da natureza e com a própria consciencialização da população, referiu, exemplificando que hoje a população denuncia casos de exploração de tartarugas, há legislação para proteger as abelhas e há limites rigorosos para o derrube de árvores, assim como compromisso de reflorestação que tem levado à replantação de milhares de árvores por ano.

"Cerca de metade do território da ilha do Príncipe é área protegida, constitui o parque natural do Príncipe", que "é inacessível para atividades económicas", bem como para outras atividades que possam pôr em causa a preservação da natureza, exemplificou ainda.

No entanto, Nascimento admite que a taxa de satisfação da população não é de 100% e diz que o governo regional, que vai a votos em setembro, vai aproveitar o balanço dos 10 anos da reserva da biosfera para "relançar os próximos dez anos" e "corrigir" alguns erros.

Um dos desafios será responder à procura, uma vez que a população do Príncipe "não para de crescer" e há cada vez mais pessoas e empresas que querem acesso a recursos naturais para a construção, exemplificou.

Lembrando que para preservar os recursos naturais da ilha, é preciso trazer recursos como madeira ou areia do exterior -- o que comporta custos elevados e dificuldades no transporte, o presidente diz que o governo regional procura alternativas para que a população não sinta que está a ser sacrificada.

Para isso, explicou, o executivo regional tem insistido com o Governo central, em São Tomé, para melhorar o transporte de mercadorias para a ilha -- nomeadamente através de uma embarcação com grande capacidade -, e conceder subvenções e isenções fiscais de forma a reduzir os preços dos bens, que são muito superiores aos de São Tomé.

Outro desafio identificado por Nascimento é o impacto das alterações climáticas, nomeadamente a subida do nível do mar, que no final do ano passado inundou duas comunidades, ou as chuvadas que em maio inundaram toda a cidade de Santo António, capital da ilha.

Para responder a este problema, o governante disse estar em curso um projeto com o apoio do Banco Mundial para deslocar as comunidades que se encontram em zonas de risco de inundação pelas águas do mar para áreas mais protegidas.

Outro desafio, adiantou, é a perda de areias, nomeadamente na praia Évora, que era uma das mais procuradas pelo seu areal e está hoje irreconhecível.

"É um exemplo de que, se não tomarmos medidas com as outras praias, corremos o risco de perder essas praias e o investimento" que está a ser feito no turismo do Príncipe, disse, explicando que recorrer a pó de pedra de duas pedreiras na ilha e importar areia de draga são duas medidas possíveis, mas a primeira não é suficiente e a segunda é dificultada pelos constrangimentos do transporte de mercadorias para a ilha.

Filipe Nascimento mostrou-se, no entanto, convicto de que, "passo a passo, com um foco especial de estabelecer sempre no registo do equilíbrio entre o homem e a natureza", será possível um futuro sorridente para uma ilha que "já é paradisíaca e que tem tudo para o bem-estar da população local, mas também para receber turistas e investidores que escolham o Príncipe como destino".