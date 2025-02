Reserva financeira de Macau regista em 2024 maior aumento desde a pandemia

De acordo com dados da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), foi o aumento anual mais elevado desde 2019, quando o valor da reserva aumentou em 70,6 mil milhões de patacas (8,41 mil milhões de euros).

A reserva financeira da região semiautónoma chinesa ganhou 22,2 mil milhões de patacas (2,64 mil milhões de euros) em 2023, depois de ter perdido quase quatro vezes esse valor no ano anterior.

O valor da reserva cifrou-se em 616,2 mil milhões de patacas (73,4 mil milhões de euros) no final de dezembro, de acordo com dados publicados no Boletim Oficial de Macau.

Ainda assim, o valor permanece longe do recorde de 663,6 mil milhões de patacas (79 mil milhões de euros) atingido em fevereiro de 2021, em plena pandemia.

O orçamento do território para 2024 previa uma subida de 1,4% nas despesas totais, para 105,9 mil milhões de patacas (12,6 mil milhões de euros).

O território, cuja economia depende do turismo e do jogo, cancelou em janeiro de 2023 todas as medidas de prevenção e contenção da covid-19, depois de quase três anos de rigorosas restrições impostas pela política "zero covid", que também vigorou na China.