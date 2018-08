Reservam bilhetes mas não vão à missa. Visita do Papa à Irlanda motiva protesto

RTP23 Ago, 2018, 18:41 / atualizado em 23 Ago, 2018, 18:42 | Mundo

A ideia partiu da campanha Say No to the Pope (Dizer não ao Papa) | Tony Gentile - Reuters

Há quem peça dois bilhetes para a cerimónia, mas também há quem alegue ter reservado 1312. O objetivo não é o de boicotar o evento, mas antes protestar “de forma pacífica e silenciosa” contra a visita do Papa e ações da Igreja.





Say No to the Pope (Dizer não ao Papa). Num dos A ideia partiu da campanha(Dizer não ao Papa). Num dos eventos presentes no Facebook propõe-se aos interessados que peçam o bilhete e, ao invés de comparecerem na cerimónia, participem num protesto pacífico desde o Posto dos Correios até ao Jardim da Memória de Dublin.





Mary Coll, conta o The Guardian, é um das pessoas que vai participar neste protesto. Pediu dois bilhetes, que não vai utilizar. Em vez de estar presente presente na missa campal, decidiu manifestar o seu desagrado com a igreja católica numa vigília em Tuam que terá lugar numa antiga Igreja Católica.





Local, que até 1962, recebia mães solteiras grávidas. Mães que, sabe-se agora, eram depois separadas dos filhos que ficavam ao cuidado de freiras até serem entregues para adoção. Segundo conta o jornal britânico , em 2017 foi descoberta uma vala comum nesse local com mais de 800 restos mortais de crianças.





Esta é uma das razões pelas quais centenas de pessoas estão a participar neste protesto. Mas no evento do Facebook são referidos mais motivos, como “o envolvimento da Igreja na política irlandesa”, “a relutância em referirem-se ou pedirem desculpa por crimes” ou “a recusa em referirem-se à venda de bebés nos Estados Unidos”.

Protestos “legítimos”, campanha “mesquinha”



Situações, agora reveladas, que levaram o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, a classificar a campanha como “mesquinha”, uma vez que nega o acesso à missa a quem queira mesmo ir.



“Os protestos são legítimos, mas negar a outra pessoa a oportunidade de participar numa missa ou evento não me parece uma forma legítima de protesto e é muito injusto. Deveria ser condenado”, defendeu Varadkar.



Michael Stewart, um dos organizadores da campanha no Facebook, defendeu que o protesto não tem como objetivo "tirar bilhetes do público”, nem “impedir ninguém de participar no evento”. “Nunca foi dito neste protesto para que as pessoas reservassem o máximo de bilhetes possíveis, ou até mesmo que reservassem mais do que um bilhete que os representasse. Algumas pessoas contra a visita do Papa obtiveram muitos bilhetes por iniciativa própria e não receberam instruções da página”.



Esta forma de protesto tem sido contestada nas redes sociais por fiéis que classificam o evento como uma oportunidade “única na vida”. Um desses fiéis escreveu que por causa do que está a acontecer, "muitas pessoas idosas não terão a oportunidade de ver o Papa e as vossas ações mesquinhas negaram-lhes essa oportunidade. Estas pessoas são pais e avós. Pensem um pouco nisso”.



Michael Stewart pensou nisso e deixou resposta: “Se estão preocupados que o vosso vizinho idoso possa ficar sem bilhete, lembrem-se de que vai ultrapassar isso. A mulher idosa que procura o seu filho agora adulto, sem saber se este foi vendido ou enterrado numa vala comum, nunca ultrapassará a sua dor”.

Há relatos de pelo menos uma pessoa que terá reservado 1312 bilhetes para a missa do Papa que, alegadamente, seriam distribuídos por outras para assistirem em conjunto ao evento. Acontece que os nomes foram inventados.