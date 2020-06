Reservas de urânio enriquecido quase oito vezes acima do permitido afirma AIEA

A agência da ONU, que fiscaliza a aplicação dos compromissos nucleares do acordo concluído em Viena em 2015, informou os seus membros que as reservas iranianas de urânio fracamente enriquecido ascendiam a 1,73 toneladas a 20 de maio, quando a 19 de fevereiro eram de 1,1 toneladas.

O acordo nuclear apenas permite que Teerão tenha reservas de 202,8 quilogramas.

A AIEA informou também que o Irão continuou a enriquecer urânio a 4,5%, apesar de o acordo estabelecer o limite de 3,67%.

A República Islâmica assinou o pacto - que previa limites ao seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções internacionais -- com os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) e a Alemanha.

Washington abandonou o acordo unilateralmente em 2018 e restabeleceu sanções que tem vindo a reforçar.

Um ano depois da saída dos Estados Unidos do pacto, o Irão anunciou que iria deixar de cumprir alguns dos compromissos assumidos no âmbito do mesmo.

Teerão dizia pretender desse modo pressionar os restantes signatários do acordo a compensarem as perdas do país devido às sanções restabelecidas com a saída de Washington.

No relatório, a AIEA manifesta ainda "grande preocupação" por o Irão continuar a recusar o acesso dos seus inspetores a dois locais, sobre os quais a agência se interroga em relação à existência no passado de material e atividades nucleares não declaradas, sem ligação comprovada ao atual programa de Teerão.