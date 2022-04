Resgatadas quatro das 26 pessoas que seguiam a bordo de navio que naufragou no Japão

"As quatro pessoas foram transportadas para [receberem] tratamento médico", disse um porta-voz da guarda costeira à agência de notícias France-Presse (AFP).

Três foram resgatadas no mar e a quarta foi encontrada numa zona rochosa na costa, segundo a estação de televisão pública japonesa NHK, que adiantou que todas estavam inconscientes.

A tripulação do navio, o Kazu 1, entrou em contacto com a Guarda Costeira ao início da tarde de sábado, pedindo ajuda porque a proa do navio estava inundada e a afundar.

Entre as 26 pessoas que viajavam no navio no momento do incidente, 24 eram passageiros, incluindo dois menores, sendo os dois restantes o capitão e um tripulante do convés.

As águas estavam agitadas na área e os barcos que tinham saído para pescar recolheram as redes.

A Agência Meteorológica do Japão tinha emitido um alerta para mar agitado e ondas fortes com ondas de até três ou quatro metros de altura nas águas do leste de Hokkaido, onde está localizada a península de Shiretoko.