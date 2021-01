Resgatado com vida um dos 22 mineiros presos numa mina na China

Segundo a agência noticiosa estatal Xinhua, as equipas retiraram o trabalhador, que está "extremamente fraco".

Um total de 22 mineiros ficaram presos há duas semanas após uma explosão neste complexo em construção na província oriental de Shandong, dos quais 10 permanecem vivos e em comunicação com os socorristas.

Um mineiro foi declarado morto depois de não mostrar sinais vitais dias depois de ter sido posto inconsciente devido a ferimentos na cabeça causados pela explosão.

Os socorristas disseram na sexta-feira que poderia levar mais de duas semanas a extrair os mineiros.

De acordo com a imprensa oficial, já foram atingidos cerca de 18 metros nos trabalhos de perfuração - os sobreviventes estão a uma profundidade de 600 metros.

As operações mineiras chinesas, especialmente as de carvão, a principal fonte de energia do país, têm uma elevada taxa de acidentes.