Resgatado corpo da 12.ª vitima mortal do deslizamento de terras em Ischia

O corpo, de uma mulher, ainda se encontra em fase de identificação, mas presumivelmente será de uma pessoa de 31 anos que não era vista desde a noite do desastre, no dia 26 de novembro, segundo fontes citadas pela agência espanhola EFE.

O resgate deste corpo conclui a exaustiva busca destas quase duas semanas por pessoas oficialmente dadas como desaparecidas no deslizamento de terra na ilha ao largo do golfo de Nápoles.

As chuvas torrenciais daquela noite provocaram o desprendimento de uma parte da montanha no coração desta ilha vulcânica e uma avalanche de lama, rochas e detritos que destruiu várias habitações na localidade de Casamicciola Terme, na encosta norte.

Os mortos confirmados oficialmente na tragédia são doze, incluindo uma família de cinco pessoas e um casal com um filho bebé, com menos de um mês.

A Itália tem sofrido vários eventos climáticos extremos, com as autoridades a darem conta só no passado fim de semana de cerca de 30, que não causaram vítimas, mas provocaram fortes danos em culturas e explorações agrícolas, sobretudo nas regiões da Sicília, da Calábria, de Lazio e de Puglia.