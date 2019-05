Resgate de migrantes provoca braço-de-ferro no Governo italiano

Andreia Martins - RTP09 Mai, 2019, 19:31 / atualizado em 09 Mai, 2019, 19:32 | Mundo

Um navio da Marinha italiana resgatou esta quinta-feira 36 migrantes de uma embarcação em águas internacionais da Líbia. A embarcação improvisada foi encontrada a cerca de 140 quilómetros da costa da Líbia pelo patrulheiro Cigala Fulgosi, que participava na operação da marinha italiana “Mar Seguro”.







Entre os migrantes resgatados incluem-se duas mulheres e oito crianças que estavam “em perigo iminente de vida” e "prestes a afundar", esclarece a Marinha em comunicado.





A comunicação acrescenta que os migrantes foram resgatados “em conformidade com as normas nacionais e internacionais”, uma vez que as regras obrigam à prestação de socorro e assistência a embarcações em dificuldades.







Il pattugliatore Cigala Fulgosi ha soccorso 36 migranti a bordo di una imbarcazione in procinto di affondare. Comunicato stampa nr. 48 ► https://t.co/zrwvDbb0Bo #MarinaMilitare #NoiSiamolaMarina pic.twitter.com/xtd0r1Wbzi — Marina Militare (@ItalianNavy) 9 de maio de 2019

Ainda assim, o resgate provocou a ira do ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, que já avisou esta quinta-feira que não irá autorizar o desembarque do navio militar italiano que transporta os migrantes em território italiano. Ainda assim,





“Não há nenhum porto disponível para desembarcarem”, afirmou o ministro, líder do partido de extrema-direita Liga, que integra a atual coligação de Governo.





“Eu sou ministro e devo defender as fronteiras, bloquear a passagem dos traficantes, expulsar os clandestinos e proteger os italianos”, acrescentou ainda Salvini, à margem de um comício pré-eleitoral, em preparação para as eleições europeias que se realizam a 26 de maio.





Matteo Salvini foi mais longe e criticou indiretamente uma colega de Governo, em concreto a ministra da Defesa, Elisabetta Trenta, do Movimento 5 Estrelas, o outro partido que integra o executivo italiano.







“Devemos trabalhar todos na mesma direção. Não pode haver um ministro do Interior que fecha os portos e depois vem alguém que decide acolher os migrantes. Precisamos de esclarecer algumas coisas neste Governo”, disse o ministro, citado pelo Corriere della Sera

O ministro italiano do Interior mostrou-se também estupefacto pela comparência do navio da Marinha italiana na zona onde ocorreu o resgate e questionou as razões pelas quais a Marinha italiana não aguardou por uma intervenção da guarda costeira da Líbia.





A Marinha italiana já veio esclarecer que o navio Cigala Fulgosi integrava a operação “Mar Seguro”, que visa essencialmente “atividades de vigilância” perto da Líbia.





Ainda segundo a Marina Militare, o navio envolvido no resgate dos 36 migrantes estava destacado para a assistência ao Capri, um outro navio italiano estacionado no porto de Tripoli que presta apoio à Marinha e à Guarda Costeira da Líbia ao nível técnico-logístico.

Itália contacta parceiros, incluindo Portugal





o primeiro-ministro Giuseppe Conte garantiu que a situação será resolvida: “Já falei com vários parceiros europeus. Malta, França e Luxemburgo mostraram-se disponíveis para acolher alguns migrantes”, disse o responsável, citado pelo jornal

Em reação a este desentendimento no seio do Governo italiano,, disse o responsável, citado pelo jornal La Repubblica





Esta quinta-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações apelou à “solidariedade internacional” para acolher os 36 migrantes, lembrando que um eventual regresso à Líbia destes migrantes numa embarcação com a bandeira italiana constituiria uma violação do Direito Internacional, tendo em conta os problemas de segurança existentes naquele país do norte de África.





De recordar que ainda em agosto de 2018, já com o atual Governo italiano em funções, um caso semelhante ocorreu com o Diciotti, um navio da guarda costeira italiana que resgatou cerca de 140 migrantes, e esteve impedido de desembarcar em território italiano durante dez dias.

O chefe de Governo acrescentou ainda queMatteo Salvini só aceitou o desembarque depois de ter sido firmado um acordo entre a Igreja Católica italiana, a Albânia e a Irlanda para a redistribuição dos migrantes.Já em fevereiro, o Senado italiano bloqueou uma tentativa de investigação contra o ministro do Interior, por confinamento forçado e abuso de poder no caso Diciotti.