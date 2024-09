Resgate de reféns. Manifestações e protestos voltam às ruas de Israel

Os manifestantes voltam a protestar contra o governo de Benjamim Netanyahu.



A noite tem sido pontuada por confrontos, por vezes violentos, entre as autoridades e os manifestantes.



Exigem do governo um acordo de cessar-fogo em Gaza para resgatar os reféns que ainda estão nas mãos do Hamas.



Crescem as denúncias contra o governo. Acusam o primeiro ministro de mentir e omitir informações e de não estar a defender o país do verdadeiro inimigo que dizem ser o Irão.