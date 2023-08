Resgate em Cabo Verde. Pelo menos sessenta e três pessoas morrem à fome em piroga

, detalha um relatório a que a agência Lusa teve acesso, citando o comandante do barco que socorreu e ouviu os sobreviventes a bordo.

A piroga, com 101 migrantes a bordo, a maioria de nacionalidade senegalesa, partiu do porto de Saint Louis, no Senegal, na zona fronteiriça com a Mauritânia, a 7 de julho e foi avistada a 14 de agosto, cerca das 7h00 locais (9h00 em Lisboa), a 241 quilómetros da ilha do Sal, relata o documento.



O Governo senegalês refere uma partida a 10 de julho, três dias depois, de Fass Boye, uma vila costeira entre Dacar e Saint Louis.





Depois de a piroga ter sido avistada ao largo da ilha cabo-verdiana, no Oceano Atlântico, um barco de pesca foi autorizado a proceder ao reboque para o porto de Palmeira, na ilha do Sal, dada a proximidade.

"Dos 45 migrantes, sete chegaram em estado de cadáver, sendo logo encaminhados para a morgue do hospital regional Ramiro Alves Figueira para possível efeito de identificação." lê-se no relatório.



"Do total dos sobreviventes, 38, todos do sexo masculino, 37 de nacionalidade senegalesa e um da Guiné-Bissau, há a destacar quatro sobreviventes adolescentes de idades entre 12 a 16 anos", conclui.



No seu relatório, a Cruz Vermelha relata o trabalho levado a cabo por uma equipa multidisciplinar das autoridades cabo-verdianas: desde a receção dos migrantes no porto à prestação de cuidados sanitários e médicos, passando pelo acolhimento em tendas preparadas para o efeito.







Na terça-feira,Filomena Gonçalves,, depois de uma embarcação com 66 migrantes senegaleses dar à costa na Ilha do Sal,– um dos principais países de origem e de trânsito dos fluxos migratórios com destino à Europa –Isto depois de uma outra piroga ter chegado à ilha da Boa Vista com 90 migrantes africanos a bordo, entre os quais dois mortos.

A via atlântica voltou a ganhar força com o encerramento das fronteiras provocado pela pandemia da covid-19 e a crise económica associada.





c/agências