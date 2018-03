Residentes de Bruxelas acolhem refugiados, em casa, em noites geladas

Foto: Reuters

São cerca de 400 pessoas que, todas as noites, vão ao parque e esperam por uma família ou alguém que lhes queira dar abrigo.



O encontro entre quem precisa de ajuda e as famílias é feito pela plataforma cidadã de apoio aos refugiados.



Adriana Costa Santos é portuguesa e voluntária nesta associação. Todas as noites vai ao parque ajudar a dar abrigo a quem o pede.



Nesta semana de noites frias, com temperaturas abaixo dos seis graus negativos, a jornalista Andreia Neves da Antena 1 acompanhou a jovem portuguesa ao parque, para ver como a solidariedade não deixa ninguém a dormir na rua.