Resistência contra o Brexit faz-se sentir diariamente junto ao parlamento britânico

Henry Nicholls - Reuters

Mas a resistência tem limites e são agora mais os que estão do lado da permanência do que os que querem a saída. Manifestantes que se fazem notar pelas roupas, mas principalmente pelas bandeiras.



Contra a saída do Reino Unido da União Europeia, querem um novo referendo, e estão convencidos que agora a grande maioria dos britânicos não quer esta solução.



O enviado especial da Antena 1, Mário Antunes esteve junto a estes manifestantes e foi ouvir o porquê de ainda ali continuarem.