Resistência de França e Áustria bloqueiam acordo entre União Europeia e Mercosul

O acordo, o maior já assinado pela União Europeia, dá às empresas europeias acesso a um mercado de 260 milhões de consumidores.

A reunião de ontem decorreu depois de o Governo austríaco ter enviado uma carta ao primeiro-ministro português em que reiterava a rejeição do acordo comercial. Apelou ainda a que a presidência portuguesa “assegure” que a votação seja feita “abertamente”.Em 2019, Emmanuel Macron colocou como condição para a implementação do acordo de livre-comércio um reforço da proteção ambiental no Brasil. Em meados do mesmo ano, o Presidente francês, perante o crescimento dramático do desmatamento e queimadas na Amazónia, acusou o seu homólogo brasileiro de mentir sobre compromissos firmados na área ambiental para garantir o sucesso do acordo.Segundo o jornal espanhol, que cita fontes diplomáticas, na reunião de ontem os Países Baixos, Holanda, Irlanda e a Bélgica, cujas autoridades da região da Valónia já se manifestaram contra o acordo. No encontro, a Alemanha optou por dar o seu aval, apesar da posição favorável a um acordo ser liderada por Portugal, Espanha e os países nórdicos, especialmente a Suécia.



Bruxelas quer encontrar um forma de evitar a derrapagem do acordo que serviria de bandeja à China, que há muito tempo anda a bater à porta daquele imenso mercado.

Valdis Dombrovskis, o Comissário Europeu do Comércio, afirmou recentemente em entrevista aoque a União Europeia está “em contacto com as autoridades do Mercosul para discutir compromissos adicionais que podem adotar para evitar essas preocupações”. A Comissão Europeia está a ponderar uma declaração política para acompanhar o tratado em que os quatro países do Mercosul se comprometem a redobrar os esforços para cumprir o Acordo de Paris.No entanto, a Áustria não pretende facilitar e na carta enviada a António Costa, no passado dia 4, frisa que “a nossa rejeição refere-se também a possíveis tentativas de conclusão de uma decisão através de uma declaração conjunta ou protocolo anexo ao acordo”.“O acordo Mercosul é contrário aos nossos esforços para responder à crise económica de uma maneira que é compatível com as ambições e compromissos ambientais e climáticos, não construindo um sistema económico mais resiliente”, acrescenta o vice-chanceler austríaco, Werner Kogler.O vice-chanceler exorta ainda a União Europeia a “aproveitar” o Pacto Ecológico Europeu para promover a “proteção climática internacional” e dar um “novo ímpeto” ao Acordo de Paris, um “progresso” que o acordo com o Mercosul iria “minar”.

“Credibilidade” da União Europeia em causa

As posições austríaca e francesa fez com que Bruxelas colocasse em cima da mesa todas as opções possíveis, apesar de fontes comunitárias descartarem a viabilidade de reabrir um acordo alcançado após 20 anos de duras negociações.Em entrevista ao, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, alertou que oE no passado dia 8 de março, Augusto Santos Silva afirmava que estava confiante “que o acordo com o Mercosul seria concluído até ao final da presidência portuguesa”. No dia 1 de julho Portugal passa a pasta da presidência da União Europeia à Eslovénia.Desde a sua assinatura em junho de 2019, que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul tem sido alvo de duras críticas de organizações ambientais, que acreditam que o acordo vai favorecer a política do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, contra a Amazónia.Na reunião de ontem, alguns Estados-membros também levantaram a questão dos efeitos que o acordo terá na pecuária. No entanto, a Comissão Europeia tem as suas razões bem fundamentadas. O acordo reduz tarifas para uma quantidade até 99 mil toneladas de carne bovina.A União Europeia importa cerca de 200 mil toneladas, pelo que a Comissão acredita que tal corte não significaria um aumento nas vendas, além disso o Executivo Comunitário, recorda que grande parte da carne bovina importada não vem do Brasil.No entanto, fontes comunitárias temem que todos esses esforços não sejam ouvidos devido ao calendário que se aproxima: eleições iminentes nos Países Baixos, eleições regionais em França em junho e federais na Alemanha em setembro. E ainda as eleições presidenciais francesas em maio de 2022, com Emmanuel Macron agarrado pela ascensão do movimento verde e uma extrema direita que continua a usar proclamações protecionistas para ganhar terreno. E em 2022, também Bolsonaro terá de enfrentar as urnas.

20 anos de negociações



A União Europeia assinou o acordo comercial com o Mercosul em junho de 2019 e, posteriormente, o pacto político e de cooperação em junho de 2020.Mas, a União Europeia quer cortar prazos. O documento está atualmente em fase de revisão jurídica e, subsequentemente terá de ser traduzido para todas as línguas da União Europeia.Segundo fontes comunitárias, caso se chegue a um acordo sobre as garantias que os países do Mercosul devem oferecer, o acordo poderá ir para o Conselho Europeu em duas fases: primeiro o acordo comercial, e depois política e cooperação. Esta via permitiria que o acordo fosse aprovado por maioria qualificada e não por unanimidade, uma vez que Bruxelas considera que existe uma maioria de países a favor da sua concretização.O texto passará então para o Parlamento Europeu, onde tem garantido o chumbo por parte dos Verdes e da Esquerda.Se todo o acordo fosse levado ao Conselho, a situação seria mais complexa. Os Estados-membros consideram que a esfera política e de cooperação lhes pertence e exigiriam uma votação unânime, o que impediria a aprovação do texto. E, além disso, exigiria que o documento fosse aprovado pelos parlamentos dos 27, o que no passado causou problemas em acordos comerciais. Em 2016, o Parlamento da Valónia colocou em causa o acordo comercial com o Canadá, ao qual acabou por dar luz verde após obter concessões.