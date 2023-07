Resistência russa impede progressos da contra-ofensiva das forças ucranianas

, garantindo por outro lado que Kiev não estava a sofrer pressão dos aliados ocidentais nesse sentido: “Não há pressão, apenas uma pergunta: Como podemos melhorar a nossa ajuda? (…) Toda a gente entende que não adianta pressionar a Ucrânia”.



“Se as coisas não correrem como esperamos, não vamos estar a enganar ninguém e diremos as coisas como elas são”, sublinhou Iermak, visto como o braço direito do presidente Volodymyr Zelensky.



A impedir a recuperação de território está a resistência das forças russas. Nas contas de Kiev, em uma semana, os ucranianos progrediram 1,7 km em direção a Melitopol através da parte sul do território, revelou Mykola Ourchalovitch.



Este representante da Guarda Nacional ucraniana explicou aos jornalistas que à volta de Kherson “as forças de defesa vão continuar a pressionar o inimigo [com operações de reconhecimento e combate para] preparar aquela área para ações ofensivas”.



Ainda neste encontro com os jornalistas, Andrii Iermak avisou que Kiev não abrirá negociações com Moscovo enquanto houver tropas russas em território ucraniano.



“A nossa posição é muito clara. Essas negociações apenas serão um cenário possível depois de as tropas russas deixarem nosso território. Toda a gente entende que não vamos falar com os russos” até que o Kremlin cumpra a retirada.



Ainda esta sexta-feira, o presidente ucraniano assinalou que, em relação à fronteira norte, os serviços secretos consideram não existir uma “ameaça de invasão” pelos bielorrussos, assinalando contudo que o chefe das Forças Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhny, aconselhou o reforço do flanco em direção à Bielorrússia como medida preventiva.



No mesmo sentido, também o presidente polaco, Andrzej Duda, afirmou que, face ao envio dos combatentes do grupo Wagner àquele país, também os polacos pretendem reforçar a presença militar na fronteira com a Bielorrússia.