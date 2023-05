Resolução da guerra na Ucrânia é prioridade para lideres europeus, afirma Marcelo

Num discurso perante os eurodeputados, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o presidente da República defendeu uma paz justa e legal. Palavras registadas pelo repórter José Manuel Rosendo, enviado especial da Antena 1 a Estrasburgo.





Antes deste discurso na sessão solene em Estrasburgo, Marcelo Rebelo de Sousa esteve reunido com a presidente do Parlamento Europeu. Roberta Metsola aceitou o convite para se deslocar a Portugal, no próximo mês, para participar numa reunião do Conselho de Estado, marcada para o dia 16 de junho.

A presidente do Parlamento Europeu foi também questionada sobre a data escolhida para as eleições europeias do próximo ano. O dia 9 de junho tem sido criticado em Portugal, por estar colado a um feriado, o que pode contribuir para a subida da abstenção.Metsola sublinha que Portugal é o único país dos 27 que coloca objeções a esta data para as eleições.