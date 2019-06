Resolução do parlamento que cessa poderes de PR da Guiné-Bissau não tem "valor jurídico" alega Madem-G15

Lusa28 Jun, 2019, 12:15 | Mundo

"A comissão permanente do Madem-G15 considera inexistente e sem qualquer valor jurídico a falsa resolução encomendada por Domingos Simões Pereira (líder do PAIGC) para assaltar a Presidência da República através de métodos antidemocráticos, inconstitucionais e criminosos", refere o segundo partido mais votado nas legislativas de 10 de março numa nota à imprensa, a que a Lusa teve hoje acesso.

Na nota, o Madem-G15 pede ao Ministério Público, "no âmbito das suas competências, nomeadamente a de titular da ação penal e fiscalizador da legalidade, a encetar todas as diligências necessárias a fim de tomar as pertinentes medidas punitivas contra todos os indivíduos implicados nesta tentativa de golpe de Estado orquestrada na Assembleia Nacional Popular".

A maioria dos deputados da Assembleia Nacional Popular (parlamento do país) aprovou na quinta-feira uma resolução que determina a cessação imediata das funções constitucionais do Presidente da República e a sua substituição no cargo pelo presidente do parlamento.

O Madem-G15 não participou no debate, nem na votação da resolução, que foi aprovada por 54 (únicos que se encontravam no parlamento) dos 102 deputados do hemiciclo.

No comunicado, o partido pede também às Forças Armadas para permanecerem leais a José Mário Vaz e a "permanecer vigilantes e prontas para derrotar qualquer tentativa de conspiração interna e externa para desestabilizar o Estado soberano da Guiné-Bissau".

A crise política continua na Guiné-Bissau depois de José Mário Vaz, que terminou o seu mandato de cinco anos no domingo, ter recusado por duas vezes nomear para o cargo de primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, partido mais votado nas eleições de 10 de março.

O vencedor das eleições acabou por indicar Aristides Gomes, nome aceite pelo Presidente, que, no entanto, não nomeou o Governo indicado pelo novo primeiro-ministro até ao dia 23 de junho, violando assim o prazo estipulado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para o fazer.

José Mário Vaz marcou eleições presidenciais para 24 de novembro.