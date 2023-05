"Responsabilidade moral e legal". Casa Branca pede segurança a líderes da inteligência artificial

o setor privado tem uma responsabilidade ética, moral e legal de assegurar a segurança dos seus produtos”, declarou a vice-presidente Kamala Harris em comunicado, após a reunião de duas horas.



Segundo a Casa Branca, a reunião incluiu “um debate honesto e construtivo” sobre a necessidade de as empresas serem mais transparentes com os legisladores acerca dos seus sistemas de inteligência artificial, a importância de avaliarem a segurança dos produtos e o dever de os protegerem de ataques maliciosos.



A vice de Joe Biden vincou que tanto ela como o presidente estão abertos a promover e apoiar novas regulações e legislação no setor da IA.



Numa tentativa de impulsionar esta legislação, a Casa Branca anunciou um investimento de 140 milhões de dólares da Fundação Nacional de Ciência para lançar sete novos institutos para investigação da inteligência artificial.



O próprio presidente Joe Biden, que já utilizou e fez experiências com a plataforma de IA ChatGPT, disse aos responsáveis do setor que devem mitigar os atuais e potenciais riscos que este representa para os indivíduos, para a sociedade e para a segurança nacional.

“Partilhei hoje com os CEO de empresas na linha da frente da inovação na inteligência artificial americana que”, declarou a vice-presidente Kamala Harris em comunicado, após a reunião de duas horas.Segundo a Casa Branca, a reunião incluiu “um debate honesto e construtivo” sobre a necessidade de as empresas serem mais transparentes com os legisladores acerca dos seus sistemas de inteligência artificial, a importância de avaliarem a segurança dos produtos e o dever de os protegerem de ataques maliciosos.A vice de Joe Biden vincou que tanto ela como o presidente estão abertos a promover e apoiar novas regulações e legislação no setor da IA.Numa tentativa de impulsionar esta legislação,para investigação da inteligência artificial.O próprio presidente Joe Biden, que já utilizou e fez experiências com a plataforma de IA ChatGPT, disse aos responsáveis do setor que devem mitigar os atuais e potenciais riscos que este representa para os indivíduos, para a sociedade e para a segurança nacional. Líderes “surpreendentemente de acordo”

O encontro com os líderes tecnológicos Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Sam Altman (OpenAI) e Anthropic (Dario Amodei) aconteceu numa altura em que os produtos por si desenvolvidos estão a cativar o interesse do público e a levantar preocupações quanto aos riscos inerentes. O encontro com os líderes tecnológicos Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Sam Altman (OpenAI) e Anthropic (Dario Amodei) aconteceu numa altura em que os produtos por si desenvolvidos estão a cativar o interesse do público e a levantar preocupações quanto aos riscos inerentes. Milhões de utilizadores de plataformas como o ChatGPT ou Bard têm relatado obter relatórios médicos, roteiros, poesia ou trabalhos escolares em conversa com estas plataformas de IA.



Entre as principais preocupações que têm sido levantadas estão a possibilidade de a inteligência artificial substituir cargos e levar, assim, a despedimentos, de originar casos de fraude ou de aumentar a desinformação entre os utilizadores.



Sam Altman, da OpenAI, disse no final da reunião na Casa Branca que, em termos de regulação, os diretores executivos estavam “surpreendentemente de acordo quanto ao que precisa de acontecer”.

Entre as principais preocupações que têm sido levantadas estão, de originar casos de fraude ou de aumentar a desinformação entre os utilizadores.Sam Altman, da OpenAI, disse no final da reunião na Casa Branca que, em termos de regulação, os diretores executivos estavam “surpreendentemente de acordo quanto ao que precisa de acontecer”. Legislação na IA “não é uma corrida”

Um membro da Casa Branca que falou em condição de anonimato com a agência Reuters avançou que a presidência procura “ter uma discussão honesta em relação aos riscos que vemos no desenvolvimento da IA atual e a curto prazo”.



“A ideia é que, se vamos começar a aproveitar os benefícios do setor, temos de começar a gerir os riscos do mesmo”, acrescentou.



Até ao momento, os Estados Unidos não têm demonstrado tanta eficácia quanto a União Europeia na abordagem em relação à IA nem na imposição de regras sobre desinformação.



“Nós não vemos isto como uma corrida”, afirmou o membro da Casa Branca, adiantando que a Administração Biden está a trabalhar de perto com o Conselho de Comércio e Tecnologia EUA-UE.



As preocupações com os riscos da IA levaram Geoffrey Hinton, conhecido como “o padrinho da inteligência artificial”, a demitir-se da Google esta semana e a admitir que se arrependia do seu trabalho neste setor, considerando as plataformas de chat “bastante assustadoras”.



Em março deste ano, uma carta assinada por cientistas e líderes tecnológicos entre os quais Elon Musk, CEO da Tesla, e Steve Wozniak, cofundador da Apple, pedia uma pausa no desenvolvimento da IA por receio dos riscos para a humanidade.



Um membro da Casa Branca que falou em condição de anonimato com a agência Reuters avançou que a presidência procura “ter uma discussão honesta em relação aos riscos que vemos no desenvolvimento da IA atual e a curto prazo”.“A ideia é que,do mesmo”, acrescentou.Até ao momento, os Estados Unidos não têm demonstrado tanta eficácia quanto a União Europeia na abordagem em relação à IA nem na imposição de regras sobre desinformação., afirmou o membro da Casa Branca, adiantando que a Administração Biden está a trabalhar de perto com o Conselho de Comércio e Tecnologia EUA-UE.As preocupações com os riscos da IA levaram Geoffrey Hinton, conhecido como “o padrinho da inteligência artificial”, a demitir-se da Google esta semana e a admitir que se arrependia do seu trabalho neste setor,Em março deste ano, uma carta assinada por cientistas e líderes tecnológicos entre os quais Elon Musk, CEO da Tesla, e Steve Wozniak, cofundador da Apple, pedia uma pausa no desenvolvimento da IA por receio dos riscos para a humanidade. c/ agências