Responsável da Administração Trump sob escrutínio devido a potenciais conflitos de interesse

Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, nomeou o antigo responsável da GlaxoSmithKline para liderar os esforços da Administração norte-americana no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. A Casa Branca tem como objetivo produzir uma vacina e ter 300 milhões de doses disponíveis até ao final de 2020.







Moncef Slaoui abandonou a Glaxo há três anos, altura em que a unidade tinha 15 potenciais vacinas em desenvolvimento contra o Ébola. Depois, juntou-se à Medicxi, uma empresa de biotecnologia de capital de risco. O antigo responsável da Glaxo deverá agorar analisar potenciais candidatos ao desenvolvimento de vacinas e tratamentos e já se mostrou otimista quanto às investigações em curso.







“Vi recentemente os dados iniciais de um ensaio clínico para uma vacina contra o coronavírus. Esses dados deixaram-me ainda mais confiante de que vamos conseguir administrar centenas de milhões de doses da vacina até ao final de 2020”, reiterou.





Slaoui não fez referência a uma empresa ou vacina específica, mas soube-se no início da semana que a fabricante Moderna tem uma vacina em fase de testes com “resultados promissores” e já avançou para a próxima fase de ensaios clínicos.





Ex-responsável pela divisão de vacinas da Glaxo, especialista em biologia molecular e imunologia, Moncef Slaoui é o principal consultor-chefe da Operação “Warp Speed”. O especialista deverá coordenar o desenvolvimento, testagem e produção de uma vacina no curto prazo. Mas os anteriores cargos que desempenhou e os investimentos ao longo da carreira poderão levar a potenciais conflitos de interesse.



Teia de interesses

O agora supervisor principal dos esforços no seio da Administração Trump foi, até à data da nomeação, membro do Conselho de Administração da Moderna, precisamente a empresa de biotecnologia que apresentou os primeiros resultados promissores na corrida à vacina.







Slaoui abandonou o cargo antes de assumir funções na Casa Branca, mas ainda houve tempo para que o valor das suas ações na empresa subisse em flecha quando os primeiros resultados parciais da vacina foram anunciados. O responsável vendeu as ações logo na terça-feira e, de acordo com a imprensa norte-americana, grande parte desse valor foi doada a investigações sobre o cancro.





são apenas uma pequena parte da teia de interesses do novo responsável na área farmacêutica e das fabricantes, sendo que boa parte não é sequer conhecida do grande público.

No entanto, ressalva o jornal New York Times , estas ações





Outra questão que está a preocupar os especialistas é o próprio formato da contratação de Moncef Slaoui por parte da Administração Trump. O diário norte-americano conta que o responsável não se encontra nas mesmas condições que balizam a contratação de qualquer outro funcionário do Governo.







Após ter chegado a um acordo com a Administração Trump, Slaoui está a receber quantias irrisórias por este serviço ao Governo federal norte-americano, o que o isenta de divulgar as posições e participações externas. O próprio contrato dispensa o responsável de seguir regras e regulações que são geralmente aplicadas a funcionários do Governo de forma a precaver eventuais conflitos de interesse.







Ainda antes da nomeação, a Administração Trump tinha concluído que as novas funções de Moncef Slaoui não entrariam em conflito com as ligações do responsável a várias empresas, argumentando que os seus vários trabalhos de consultoria não visavam concretamente a produção ou investigação de tratamentos e vacinas contra a Covid-19.





De facto, o cientista de 60 anos, belga-americano, nascido em Marrocos, continua a ter ligações significativas a empresas de desenvolvimento de medicamentos e serviços de saúde.







Slaoui continua, por exemplo, a deter cerca de 10 milhões de dólares em ações da GlaxoSmithKline, e é sócio da Medicxi, empresa de capital de risco anteriormente referida, especializada em biotecnologia, com ligação a várias empresas envolvidas na corrida global para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos contra o novo coronavírus.







Estas ligações preocupam os especialistas, que apontam para a potencial existência de graves conflitos de interesse, uma vez que uma das principais funções de Moncef Slaoui será, precisamente, decidir que empresas devem receber apoios financeiros por parte do Governo federal.



Ligações cortadas com algumas empresas



Ainda assim, o novo responsável da Administração Trump tem procurado desembaraçar-se das ligações de várias décadas de trabalho na área da saúde. Por exemplo, na semana passada, Moncef Slaoui demitiu-se do seu cargo na Lonza, uma fabricante que será responsável pela produção das vacinas da Moderna, caso estas venham a ser aprovadas.





O cientista abandonou também o cargo de conselheiro de uma empresa que trabalha de perto com outras empresas de origem chinesa no desenvolvimento de um tratamento contra o novo coronavírus.







E apesar das críticas, há quem saliente o esforço que Moncef Slaoui tem feito no sentido de se desfazer das ligações do passado. Joseph Grundfest, professor de Direito na Universidade de Stanford, salientou, em declarações ao jornal The New York Times, que estes conflitos de interesse são muito comuns quando se fala de especialistas na área científica.





“O grande desafio é gerir [esses conflitos] de forma adequada, porque se os tentarmos evitar por completo então podemos acabar por não ter as pessoas mais indicadas a desempenhar este tipo de funções”, alerta.







No entanto, Virginia Carter, advogada especializada em questões de ética durante as Administrações democratas de Bill Clinton e Barack Obama, considera que a situação é “absurda” e que não permite o escrutínio público dos conflitos de interesse, salientando que as empresas onde Slaoui detém ações podem acabar por competir com outros fabricantes pela aprovação e apoio do Governo.







“Se ele tem ações em empresas que estão a investir no desenvolvimento de uma vacina, e está ao mesmo tempo envolvido na supervisão do processo de seleção da vacina mais segura para combater a Covid-19, não podemos ter certezas sobre a integridade de qualquer processo em que ele esteja envolvido, independentemente de quão maravilhosa a pessoa possa ser”, apontou.