Responsável garante escrutínio livre, justo e transparente

Lusa11 Mai, 2018, 09:55 | Mundo

"Todos os esforços feitos até agora e que continuaremos a fazer são para garantir isso. Há pequenas questões, mas não é obstáculo para nós", disse o diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco.

"Podemos garantir que esta eleição vai ser ainda melhor do que a anterior, apesar do curto tempo de preparação. Os preparativos estão ao máximo e as instruções são de garantir imparcialidade e atendimento justo para garantir uma eleição livre, justa e transparente. Podemos garantir isso", afirmou.

Segundo o responsável do STAE, a distribuição de todo o material necessário para a votação está já "quase a 90 e tal por cento" concluída em todo o país.

Questionado sobre denúncias feitas hoje pela coligação da oposição, a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), sobre supostas alterações nas brigadas eleitorais, Acilino Branco negou o que definiu como "rumores".

Acilino Branco confirmou que, até ao momento, o STAE não recebeu qualquer queixa de qualquer força política, mas apenas um "pedido de esclarecimento" sobre esta suposta denúncia.

"Confirmou-se que esta informação não era séria, foi apenas uma denúncia de suspeitas. Para o STAE não passam, portanto, de boatos sem justificação", afirmou.

O responsável eleitoral recordou que o processo de recrutamento é demorado e que começou quando as eleições foram marcadas com eventuais substituições a serem complicadas, devido ao impacto administrativo e à necessidade de que todos os oficiais estejam adequadamente treinados.

"No início de todo o processo de recrutamento, após a marcação da data da eleições, nos preparativos das brigadas e oficiais eleitorais, foi feita uma avaliação para ver quem tinha trabalhado no processo passado, determinando se podiam continuar. Demos, claro, prioridade aos que já trabalharam connosco e tinham experiência", afirmou.

"Eles sugeriram que nós teríamos feito alterações agora no período de reflexão. Mas isso é muito difícil porque temos que treinar as pessoas. Trocar é complicado em qualquer momento, muito menos com tão pouco tempo", afirmou.

As urnas abrem às 07h00 de sábado para a eleição dos 65 deputados do Parlamento Nacional.