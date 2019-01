Partilhar o artigo Responsável por campanha pró-Bolsonaro no WhatsApp contratada pelo Governo brasileiro Imprimir o artigo Responsável por campanha pró-Bolsonaro no WhatsApp contratada pelo Governo brasileiro Enviar por email o artigo Responsável por campanha pró-Bolsonaro no WhatsApp contratada pelo Governo brasileiro Aumentar a fonte do artigo Responsável por campanha pró-Bolsonaro no WhatsApp contratada pelo Governo brasileiro Diminuir a fonte do artigo Responsável por campanha pró-Bolsonaro no WhatsApp contratada pelo Governo brasileiro Ouvir o artigo Responsável por campanha pró-Bolsonaro no WhatsApp contratada pelo Governo brasileiro

Tópicos:

Bolsonaro, Folha S,