Resposta aos rockets. Israel visa Jihad Islâmica em Gaza e na Síria

Esta noite, a Força Aérea israelita visou várias estruturas da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza (Rafah, Khan Yunis e Beit Lahia) e lançou uns quantos mísseis contra infraestruturas da organização em Al Adleyeh, a sul da capital síria de Damasco, onde o grupo levaria a cabo investigação e desenvolvimento de armamento.





. Metade dos projéteis foram anulados pelo Iron Dome, o sistema de defesa antiaérea israelita, não havendo relato de consequências de maior para a polulação com o impacto dos restantes. De acordo com fontes médicas, houve apenas feridos ligeiros, relacionados com situações de pânico na s evacuações.





Várias cidades israelitas entraram por agora em regime máximo de segurança, com as escolas a permanecerem encerradas e os abrigos preparados para receber os seus habitantes. É o caso de Ashkelon, Gan Yavne, Ashkelon e Sderot.





Além do encerramento de escolas e da abertura dos abrigos, foram ainda encerradas várias infraestruturas que se situam mais próximas da Faixa de Gaza, bem como cortada a circulação em estradas, autoestradas e suspensos os comboios no sul do país.

Síria confirma ataques





Os ataques na Síria foram entretanto confirmados pelo regime. De acordo com Damasco, os mísseis foram lançados a partir de espaço aéreo fora da Síria.





A Jihad Islâmica já confirmou “o martírio” de dois dos seus operacionais – ao que se soma a morte de quatro militantes pró-iranianos –, prometendo vingança contra o que considera ser “a agressão sionista”.





“Esta agressão cobarde em Damasco é a prova da incapacidade do inimigo de confrontar os nossos combatentes dentro da Palestina ocupada”, desafia a organização depois dos ataques na Síria e no norte da Faixa de Gaza.





Na região de Gaza, segundo as informações israelitas, foram visadas meia dúzia de estruturas onde seria fabricado material bélico usado nos ataques contra Israel.





Um antigo falcão do gabinete de Benjamin Netanyahu, Avigdor Liberman, que foi ministro da Defesa entre 2016 e 2018, veio entretanto criticar a atual política de defesa do primeiro-ministro.





“Ainda esta semana Israel permitiu ao Hamas receber o pagamento de dezenas de milhões de dólares em financiamento. O Hamas recebeu o dinheiro, esperou que o enviado do Qatar deixasse a Faixa [de Gaza] e imediatamente começou a disparar”, acusou Liberman, avisando que este é o tipo de situações que minam a determinação dos israelitas.





Entretanto, o atual ministro da Defesa, Naftali Bennett, sem pretender que fosse uma resposta direta a Avigdor Liberman, manifestou esta segunda-feira o desejo de levar a cabo uma “mudança fundamental da situação na Faixa de Gaza”.





“Estamos a preparar um plano para alterar a situação na Faixa de Gaza. Compreendo a situação das pessoas que vivem no sul [de Israel], elas merecem paz e segurança”, assinalou Naftali Bennett durante uma conferência em Jerusalém.