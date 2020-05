Resposta da OMS à pandemia. Organização aprova investigação independente

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, já havia deixado a promessa de uma investigação à resposta da organização, exigida em particular pelo presidente norte-americano, Donald Trump: “No momento oportuno, iremos iniciar uma avaliação independente para rever a experiência adquirida e as lições que aprendemos ao longo da crise. Depois, faremos recomendações no sentido de melhorar a preparação e a resposta nacional e mundial a uma pandemia. Mas uma coisa é certa, o mundo nunca mais vai ser o mesmo”.





“Para ser verdadeiramente completa, essa avaliação deve incluir a resposta de todos os atores, de boa-fé”, propugnava Tedros Adhanom Ghebreyesus na abertura desta 73ª Assembleia Mundial da Saúde, que reuniu em teleconferência os seus 194 Estados-membros durante os últimos dois dias.

A União Europeia já deixou uma nota positiva à decisão saída do encontro: “Saudamos a adopção por consenso pela Assembleia Mundial da Saúde da resolução iniciada pela UE e os seus Estados-membros sobre a importância de uma resposta coletiva à pandemia do coronavírus”, refere o comunicado conjunto do chefe da diplomacia comunitária, Josep Borrel, e da comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.





A declaração europeia salienta que “os 194 países membros da OMS reuniram-se na Assembleia em momentos sem precedentes, mostrando a sua determinação em derrotar o vírus através de uma ação coletiva e global”.





A UE sublinha ainda a importância de fazer frente de mãos dadas a um “vírus que não conhece fronteiras (…) o reforço do multilateralismo é mais importante do que nunca”.





Os 194 membros da OMS concordaram que esta investigação deve sublinhar “as lições aprendidas (…) para melhorar a preparação e a resposta nacional e global à pandemia”.