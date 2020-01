Resposta de Teerão. Duas mortes acentuam cenário de instabilidade no Médio Oriente

O general Qassem Soleimani era um dos actores mais fortes não apenas da estrutura iraniana mas de todas as personagens que fazem o jogo no Médio oriente.





Uma espécie de ministro da Defesa, chefe das secretas e estratega militar numa única pessoa, Soleimani decidia a direcção dos movimentos persas na região, criando bolsas de aliados que alimentava nas proximidades dos inimigos do Irão, como o Hezbollah, Hamas ou Jihad Islâmica, o que torna compreensível a satisfação que se ouviu esta tarde da boca do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu quando comentou a sua morte.





O general Soleimani, segundo na hierarquia e proeminente figura xiita na região, era ainda apontado como futuro candidato à presidência do Irão. Os analistas sublinham que o seu desaparecimento abre uma vaga difícil de preencher, apesar de estar já indicado para o seu lugar o general Esmail Ghaani, sub-comandante da al-Quds até hoje.





Nos últimos anos, o general Qassem Soleimani ganhou importância na luta que levou a cabo no Iraque e na Síria contra os sunitas do Estado Islâmico, reforçando uma imagem de eficácia militar entre os xiitas. Construiu a imagem de um gigante para alguns sectores do país, o que não deixa margem de manobra ao regime dos ayatollahs: a resposta terá de ser à altura.





A questão é agora o como e o quando. De facto, já esta tarde, Teerão veio dizer que tudo acontecerá “no seu tempo”. Mas há ainda outra incógnita: terão os iranianos desejado provocar esta nova conjuntura caótica para os americanos? Durante meses, os iranianos provocaram Washington com escaramuças de maior ou menor envergadura: os navios apresados no Golfo, um drone americano abatido em Junho e os ataques às infraestruturas petrolíferas na Arábia Saudita em Setembro. A gota de água seria o “cerco” à embaixada em Bagdad.





Perante a nova disposição, mais do que das peças, das próprias condições do tabuleiro da região, o jogo entre Irão e Estados Unidos parece só agora estar realmente a começar.





A jogada de abertura deverá pertencer aos iranianos e o que se seguirá é a grande incógnita do momento. Oavança com algumas possibilidades: novas movimentações no Golfo Pérsico, bombardeamento de posições americanas no Iraque, ataques contra solo saudita ou israelita através dos aliados do Hezbollah (Líbano) ou dos houtis (Iémen). Ou a selecção de alvos diplomáticos ocidentais na região, em particular no Iraque ou no Irão.





Com os americanos a entrarem em pleno período de presidenciais, o tempo e a paciência podem ser um aliado precioso para os iranianos.

O cenário já é de perda para os Estados Unidos





Ao lado de Qassem Soleimani morreu Abu Mahdi al-Muhandis, vice-comandante das milícias Kataib Hezbollah, um iraquiano com raízes iranianas em mais do que um sentido, e a sua morte não terá sido nem acidental nem um dano colateral.





Muhandis era o chefe das milícias Kataib Hezbollah, precisamente a força atingida pelos bombardeamentos norte-americanos de há uma semana – terão morrido 25 combatentes e sido feridos outros 50 – depois de terem sido responsabilizadas pela morte de um homem de negócios norte-americano que trabalhava com o Pentágono, bombardeamentos que levaram aos levantamentos violentos dos iraquianos contra a embaixada dos EUA em Bagdad.





Um iraquiano filho de mãe iraniana, Muhandis entraria no partido xiita Dawa que se opunha ao Baath de Saddam Hussein, o que o obrigou a sair do país e procurar refúgio no Irão. Colaborou com os Guardas da Revolução, casou com uma iraniana e tornou-se conselheiro das forças al-Quds. Teve um papel determinante nos ataques a embaixadas de países que apoiaram Saddam durante a Guerra Irão-Iraque (1980-1988).





Regressou ao Iraque aquando da ocupação americana em 2003, mas o seu nome acabaria por ser relacionado com ataques a embaixadas no Kuwait. Volta a desaparecer, para regressar de novo com a retirada massiva das tropas americanas. O percurso de Muhandis acaba por ser ilustrativo da influência crescente que Teerão impôs sobre o Iraque, em particular o Iraque pós-Saddam.





Com o fim do ditador e com uma potência ocupante desgastada e frustrada, sem resultados concretos no sistema político, era um país desmembrado que se apresentava ao vizinho persa. Teerão sabia, de alguma forma, que não necessitaria sequer de uma guerra de desgaste para meter a mão sobre o Iraque. Bastava esperar a retirada das últimas tropas americanas.





A divisão do país entre territórios xiitas e sunitas, com a maioria dos primeiros e a queda do grande líder dos segundos (Saddam), e ainda com os curdos a norte, acabou por estender o terreno para a tarefa da estrutura militar e dos serviços de informações iranianos. Nesse sentido, a aliança entre Muhandis e Soleimani parecia perfeita, o que torna não menos perfeito o atentado que varreu as duas vidas de uma só vez.





Durante o fim-de-semana, tudo parecia estar a complicar-se no Iraque, com os ataques levados a cabo pelas forças norte-americanas contra posições das milícias xiitas Kataib Hezbollah. O secretário de Estado Mike Pompeo sublinharia numa conferência de imprensa que Washington não iria permitir ao Irão acções que pusessem em risco a vida dos seus cidadãos. Nesta lógica, os Estados Unidos levaram a cabo vários bombardeamentos contra a milícia pró-iraniana que apontaram como responsável pelo disparo do rocket que custou a vida ao empreiteiro norte-americano.





Estes dias que se seguiram mostraram o completo descontrolo americano em Bagdad. Numa acção concertada entre iranianos e iraquianos, as barreiras de segurança da chamada zona verde em torno das representações diplomáticas desapareceram e a embaixada esteve cercada por mais de um dia sem que os membros das milícias que sitiaram a representação fossem demovidos por qualquer força no terreno.





A demonstração de poder de fogo foi a cartada decidida pelos Estados Unidos. Perante a humilhação e com a lembrança do que aconteceu na embaixada norte-americana em Benghazi, na Líbia, uma invasão que em 2014 custou a vida ao embaixador, o Presidente Trump ordenou o ataque contra a comitiva de Soleimani.





No entanto, perante a magnitude dos alvos atingidos, poucas horas depois, o Departamento de Estado avisava todos os americanos no Iraque que deveriam fugir do país como pudessem, sem olhar para trás e imediatamente, o que, ao invés de uma posição de força pretendida com o ataque revela uma posição de debilidade completa. E é para já esta a imagem que fica após um labor de década e meia dos Estados Uunidos para controlar o que pensavam poder vir a ser um dos seus aliados na geometria do Médio Oriente.