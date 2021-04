Resposta à pandemia e sustentabilidade dominam Cimeira Ibero-Americana

, tendo logo no primeiro dia uma agenda intensa, que inclui um encontro com representantes da comunidade portuguesa no principado e um fórum empresarial.Os restantes chefes de Estado dos países latino-americanos participarão nos trabalhos da cimeira por videoconferência.A comunidade ibero-americana é composta por 22 países, dos quais três europeus (Portugal, Espanha e Andorra) e 19 latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana).Nesta cimeira, segundo fonte diplomática portuguesa, os chefes de Estado e de Governo ibero-americanos deverão adotar uma declaração de natureza política, denominada "Compromisso de Andorra", em matéria de Inovação e desenvolvimento sustentável, tendo em vista conferir maior operacionalidade ao programa de ação acordado.Esta segunda-feira, numa reunião que antecedeu a cimeira, Ministros(as) do Ambiente de Espanha, Costa Rica, República Dominicana e Andorra defenderam que “ a agenda meio ambiental Ibero-americana é inadiável ”, destacando a importância que representa para a recuperação e o crescimento económico da região.Ainda segundo a mesma fonte diplomática, durante a cimeira,Antes do início formal da cimeira, o primeiro-ministro português discursa na conferência sobre o tema "restaurar e fortalecer o sistema de saúde mundial para uma melhor resposta perante futuras pandemias" - um painel em que serão escutadas intervenções vídeo dos chefes de Estado do Chile, Sebastián Piñera, da Costa Rica, Carlos Alvarado, e de França, Emmanuel Macron.Os líderes dos quatro países deverão discutir os ensinamentos deixados pela pandemia e quais as propostas para enfrentar o futuro, nomeadamente reformas nos sistemas de saúde que devem ser feitas com caráter urgente.Na quarta-feira de manhã, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa terão uma série de reuniões bilaterais com os chefes de Estados e de Governo de Espanha, Andorra, República Dominicana e Guatemala.

A reunião plenária da XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo tem início previsto para as 15h00 de Lisboa (16h00 em Andorra). No final dos trabalhos, o Presidente da República e o primeiro-ministro de Portugal darão uma conferência de imprensa conjunta às 20h00 de Lisboa.