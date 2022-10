"A Europa só pode sair desta crise [energética] através de mais unidade e solidariedade. As respostas nacionais não são eficientes num mercado aberto e é crucial manter condições equitativas em todo o nosso mercado único para a nossa indústria e negócio, esta é a lição que aprendemos com a crise da covid-19", declara em entrevista por escrito à agência Lusa a comissária europeia da Energia, Kadri Simson.

No dia em que divulga novas medidas para a UE enfrentar os elevados preços da energia e eventuais ruturas no fornecimento de gás, Kadri Simson diz à Lusa que "é evidente que as circunstâncias e os desafios dos Estados-membros são diferentes".

"Todos os países tomaram medidas para apoiar os seus consumidores neste momento difícil e congratulamo-nos por isso. Ao mesmo tempo, apresentámos medidas à escala da UE e uma caixa de ferramentas para orientar as ações dos Estados-membros, exatamente com o objetivo de nivelar o campo de ação e assegurar uma ação coordenada em toda a UE e isto deve permanecer o cerne das nossas ações para enfrentar a crise energética", exorta a responsável.

A posição surge depois de terem sido feitas críticas na UE à nova `bazuca` da Alemanha, um pacote 200 mil milhões de euros em ajudas às famílias e empresas alemãs para lidarem com os elevados preços da energia, por se tratar de um apoio avultado que coloca os restantes países em desvantagem, nomeadamente os com economias mais vulneráveis.

Face a tal medida, os comissários europeus da Economia, Paolo Gentiloni, e do Mercado Interno, Thierry Breton, vieram defender a criação de um mecanismo europeu temporário, baseado em empréstimos em condições favoráveis, para os países da UE apoiarem famílias e empresas devido à crise energética.

"Até agora, na resposta à crise energética, a Europa deu passos importantes para uma ação coletiva: uma política comum de armazenamento, um quadro comum para a redução da procura de gás e eletricidade, a ideia de uma Plataforma Energética para a compra conjunta de gás e, no futuro, hidrogénio e também apresentámos propostas que permitiriam aos Estados-membros utilizar fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência para financiar projetos em conformidade com os nossos objetivos [do pacote energético] REPowerEU, mas isto não é o fim da estrada", elenca Kadri Simson à Lusa.

Nesta entrevista concedida por escrito precisamente devido às suas várias deslocações no quadro da atual crise energética, a responsável lembra o pacote de medidas que será hoje adotado, ao qual se juntarão "trabalhos sobre outras medidas".

Hoje, a Comissão Europeia vai propor a criação de instrumentos legais para compras conjuntas de gás pela UE, mas que só deverá avançar na primavera de 2023, bem como um mecanismo temporário para limitar preços na principal bolsa europeia de gás natural e regras de solidariedade na UE para disponibilização de gás a todos os Estados-membros em caso de emergência, segundo o rascunho das propostas a que a Lusa teve acesso.

Nos últimos meses, Bruxelas já avançou com medidas como diretrizes aos países para apoiarem os cidadãos devido ao impacto dos preços elevados da energia, obrigações mínimas de 80% de armazenamento de gás na UE, metas de redução de 15% do consumo de gás e de 10% de eletricidade, tetos temporários de 180 euros por Megawatt-hora para eletricidade produzida a partir de fontes como renováveis e nuclear, taxação de 33% sobre os lucros extraordinários das empresas de petróleo, gás, carvão e refinarias e ainda a possibilidade de declarar emergência perante corte de gás russo.

As tensões geopolíticas devido à guerra na Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu desde logo porque a UE depende dos combustíveis fósseis russos, como o gás, e teme cortes no fornecimento este inverno.