Restos mortais de Salvador Dali exumados para realização de teste de paternidade

Foto: Reuters

A surpresa maior foi que, passados 28 anos, o corpo embalsamado apresentava o famoso bigode intacto e na famosa posição que se conhece dos retratos de Dali.



A lápide com uma tonelada e meia, que cobre o túmulo do artista surrealista, presente no Teatro Museu Dalí, na Catalunha, foi levantada por ordem do tribunal.



Se se confirmar que Dalí deixou uma filha, para além da obra artística, esta terá direito a um quarto dos 300 milhões que o artista deixou e que são geridos pelo Estado espanhol.