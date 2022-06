Restrições de Israel a saídas de Gaza criaram "prisão a céu aberto", sustenta Human Rights Watch

Num relatório hoje divulgado, que assinala os 15 anos das restrições de circulação naquela zona, a HRW afirma que os condicionamentos de circulação nas fronteiras na Faixa de Gaza, determinados por Israel, estão a devastar a economia em Gaza e a contribuir para a fragmentação do povo palestiniano, devendo ser considerado um "crime contra a humanidade".

De acordo com o relatório, a política de restrições imposta por Israel está a impedir a maioria dos moradores de Gaza de se deslocarem à Cisjordânia, limitando-os na sua legítima busca por melhores condições de vida na Palestina.

"Israel, com a ajuda do Egito, transformou Gaza numa prisão a céu aberto. Enquanto muitas pessoas no mundo estão a recomeçar a viajar, dois anos após o início da pandemia de covid-19, os mais de dois milhões de palestinianos de Gaza permanecem sob o que equivale a um bloqueio de 15 anos", disse Omar Shakir, diretor da HRW para Israel e para a Palestina.

Para esta organização, está na altura de Israel terminar com a sua proibição generalizada de viagens para os residentes de Gaza, permitindo a sua livre circulação, colocando um fim ao que classifica como "prisão a céu aberto".

A partir de 2007, as autoridades israelitas proibiram os palestinianos de sair através de Erez, a fronteira de passageiros entre Gaza e Israel, através da qual podem chegar à Cisjordânia e viajar para o estrangeiro pela Jordânia.

Israel também impede as autoridades palestinianas de operar no aeroporto ou no porto marítimo em Gaza, restringindo a entrada e saída de mercadorias.

Os condicionamentos introduzidos foram justificados por Israel por motivos de segurança, depois de o movimento islâmico Hamas ter tomado o controlo político de Gaza, em junho de 2007.

A HRW considera que esta medida reduziu as viagens a partir de Gaza para uma pequena fração do que acontecia há duas décadas, falando mesmo de uma "política de separação" formal entre a Faixa e a Cisjordânia, apesar de a comunidade internacional considerar que as duas partes do território palestiniano ocupado formarem uma unidade territorial.

A organização entrevistou estudantes, artistas e atletas palestinianos que denunciaram terem perdido oportunidades importantes para as suas carreiras, por não conseguirem sair de Gaza.