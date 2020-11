Resultado da Pensilvânia poderá ser decisivo

No Wisconsin é possível que ainda hoje sejam conhecidos os resultados finais da eleição, embora no Michigan estes possam só estar apurados na sexta-feira. Mas é a Pensilvânia o Estado decisivo para estas eleições, onde Trump venceu antes, beneficiando sobretudo do voto rural. E a Pensilvânia não se compromete com nenhuma data.