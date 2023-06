Resultado do referendo à Constituição do Mali conhecido hoje

Cerca de 8,4 milhões de malianos foram chamados a pronunciar-se sobre o texto da nova Constituição, apresentado pela junta militar no poder desde 2020, e que prevê um reforço dos poderes do Presidente da República, mantém a autoridade do Tribunal Constitucional sobre os processos eleitorais e continua a definir o Mali como um estado centralizado.A consulta foi muito participada na capital, Bamako, mas em regiões do norte, nordeste e centro do país, grupos armados bloquearam o referendo ou a insegurança impediu a votação.O novo texto constitucional é rejeitado pelos movimentos políticos e militares tuaregues, que reclamam autonomia territorial, e também pelos imãs do Mali, que contestam o laicismo do Estado, previsto no texto.O líder da junta militar no poder no Mali, Assimi Goïta, que chegou ao poder em 2020 após um golpe de Estado, enfrenta, na prática, o primeiro teste eleitoral.Ao chegar ao poder, Assimi Goïta foi empossado como presidente para um período de transição, que deverá terminar no início de 2024 com eleições, as quais devolverão o poder a civis.