Resultados provisórios em Angola dão vitória agridoce ao MPLA

RTP 25 Ago, 2017, 22:17 / atualizado em 25 Ago, 2017, 22:37 | Mundo

Apurados quase 99 por cento dos votos no território angolano, o MPLA alcançou 61,05 por cento, um resultado que assegura ao partido uma maioria qualificada no Parlamento, garantidos que estão 150 lugares.



Segundo os últimos dados provisórios disponibilizados pela Comissão Nacional Eleitoral, a UNITA obteve nesta eleição 26,72 por cento de votos (assegurando 51 deputados), seguida da CASA-CE, que conta com 9,49 por cento (ou seja, 16 deputados).



O PRS alcançou 1,33 por cento e passa a contar com dois deputados, seguindo-se a FNLA, que elege apenas um deputado.



Estes resultados não interferem, na prática, com a distribuição de deputados no Parlamento, nem com a maioria que o MPLA necessita para aprovar leis e medidas. No entanto, regista-se uma queda de pontos percentuais em relação às mais recentes eleições. Em 2008, o MPLA conseguia juntar mais de 80 por cento de votos, quatro anos depois passava os 70 por cento.



Desde a realização de eleições em Angola que este é o resultado mais fraco do partido que sempre ocupou o poder desde a independência. Da mesma forma, é considerado um resultado histórico para a UNITA, que alcançou a melhor cifra desde o fim da guerra civil, em 2002.



Uma herança difícil para João Lourenço, cabeça de lista do MPLA pelo círculo nacional, que assim se consagra como o novo inquilino do Palácio da Cidade Alta, depois de 38 anos de José Eduardo dos Santos como Presidente da República.



Os últimos dados da CNE apontam para uma abstenção de 23,43 por cento, ou seja, 2.160.832 eleitores. De acordo com a porta-voz Júlia Ferreira o MPLA venceu em todas as 18 províncias de Angola.

UNITA e CASA-CE contestam

Os resultados definitivos só deverão ser anunciados a 6 de setembro, mas os principais partidos da oposição contestam os números obtidos pela CNE. Na quinta-feira, UNITA e CASA-CE demarcaram-se dos resultados anunciados. Os comissários nacionais justificavam-se afirmando que os números não haviam sido recolhidos “com base nos termos legais”.



Já esta sexta-feira, a UNITA exigia saber a origem dos resultados provisórios que têm chegado a público. Raul Danda, vice-presidente da UNITA, referia em conferência de imprensa que o sistema de contagem paralela não regista grandes diferenças entre o MPLA e o principal partido da oposição.



Raul Danda disse ainda que espera que “a justiça vença” e que o resultado “represente efetivamente a vontade dos eleitores”. "Nós precisamos é que a CNE tenha coragem para dizer de onde é que está a tirar esses resultados", acrescentou.



Já a coligação CASA-CE recusou-se esta sexta-feira a validar os resultados provisórios das eleições gerais, denunciando o que classifica como violações da lei eleitoral.



Entre essas alegadas violações é citada a ausência de mandatários dos partidos nas contagens feitas em cada uma das 18 províncias. A lei angolana diz que a contagem nacional, feita na capital, deve ter como base os resultados compilados ao nível provincial.



"Tudo o que resulta de uma violação da lei, é inválido. Esses dados não têm qualquer valor”, considerou o almirante André Mendes de Carvalho, vice-presidente da coligação. O responsável deixou claro que não afasta uma eventual impugnação dos resultados. “Na devida altura nos pronunciaremos, mas a verdade é que não nos vamos deixar enganar”, acrescentou o responsável.