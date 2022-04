Retirada das tropas russas deixa rasto desolador na região de Kiev

Ouvem-se ainda tiroteios de armas ligeiras na região de Kiev, embora a imagem geral seja de retomada de posições pelo exército ucraniano. À medida que retiram as tropas russas, encontram-se cadáveres de civis deixados para trás, e nomeadamente uma vala comum em Bucha com cerca de 300 cadáveres.