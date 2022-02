Retirada de tropas europeias terá impacto na missão da ONU - porta-voz

"Haverá forçosamente um impacto", disse o porta-voz da missão das Nações Unidas no Mali (Minusma), citado pela agência France-Presse.

Esse impacto está a ser estudado, acrescentou Salgado, explicando que a missão tomará "as providências necessárias para se adaptar ao novo contexto, com vista a poder prosseguir a aplicação do seu mandato".

A França anunciou hoje a retirada "coordenada" das tropas francesas e dos seus aliados no Mali devido "a múltiplas obstruções das autoridades de transição malianas", prosseguindo o combate ao terrorismo nos países vizinhos.

"Devido às múltiplas obstruções das autoridades de transição malianas, o Canadá e os Estados europeus que operam ao lado da operação Barkhane e no seio da operação Takuba consideram que as condições políticas, operacionais e jurídicas não estão reunidas para continuar o atual compromisso militar", pode ler-se numa declaração conjunta enviada hoje pelo Palácio do Eliseu às redações.

Decidiram por isso "iniciar a retirada coordenada do território maliano dos seus meios militares respetivos dedicados a estas operações".

Na reação, Salgado invocou o "papel específico e complementar desempenhado pela [operação `antijihadista` francesa] Barkhane na luta contra o terrorismo e o apoio `in extremis` que esta operação" aporta à Minusma.

A autorização dada pelo Conselho de Segurança que dá mandato à Minusma permite que as forças francesas intervenham em apoio às forças de paz "no caso de uma ameaça séria e iminente".

A operação Barkhane e a Minusma cooperam em outras áreas, como por exemplo na saúde.

A Minusma, criada em 2013 após a eclosão da independência e das insurgências jihadistas no ano anterior, mobiliza mais de 12.000 soldados no Mali.

É a missão mais mortal do mundo para capacetes azuis, com mais de 150 mortos em atos hostis.

A França possui uma das suas maiores operações militares no Mali desde 2013.

A operação Barkhane envolve atualmente cerca de 4.300 efetivos franceses no Sahel, cerca de 2.500 dos quais estão no Mali.

Aquela operação está também envolvida no Chade, Níger, Burkina Faso e Mauritânia.

Esta não é a única força estrangeira no país, com um total de 25 mil soldados estrangeiros com diferentes mandatos a atuarem no Sahel.

A força europeia Takuba, que também se retirará do Mali, conta com tropas francesas, mas também da Alemanha, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estónia, Grécia, Itália, Noruega, Holanda, Portugal, Roménia, Reino Unido e Suécia.

O desmantelamento da presença militar francesa e europeia no Mali vai acontecer nos próximos "quatro a seis meses", segundo o chefe de Estado francês, com o encerramento já previsto das bases do norte no Mali e um encerramento progressivo dos restantes postos militares.