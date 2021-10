Retirada e proteção de afegãos. Amnistia envia recomendações ao Governo português

, ou isenções de visto, tanto para afegãos no Afeganistão como para afegãos em países anfitriões são a primeira recomendação da Amnistia a Portugal.A ONG de defesa dos Direitos Humanos recomenda ainda a emissão da documentação necessária nas línguas locais, para agilizar a deslocação para fora do Afeganistão, assim como a aplicação de um processamento flexível e célere de vistos para famílias, que facilite a sua reunificação.e a garantia de que estes refugiados receberão o acolhimento e estatutos adequados nos países que os acolhem são outros pontos fundamentais para a Amnistia Internacional.Num comunicado divulgado à comunicação social, esta organização diz ter enviado aotodas as recomendações de “ações decisivas” que os Estados-membros da UE devem tomar para “permitir a passagem e evacuação seguras de afegãos em risco, do Afeganistão e dos seus países vizinhos”.Os conselhos foram enviados no mesmo dia em que decorreu, virtualmente, um fórum de alto nível sobre reinstalação, evento que a Amnistia espera que “seja um ponto de viragem no sentido de evacuações coordenadas e sustentadas de nacionais afegãos em elevado risco de retaliação pelos talibãs”.

“Ao mesmo tempo, [a Amnistia] insta o governo português para que faça tudo o que estiver ao seu alcance, de forma a garantir os compromissos dos Estados participantes para a muito necessária reinstalação de refugiados do Afeganistão, mas também de outros países. Apela ainda para que os Estados suspendam formalmente os repatriamentos de todos os nacionais afegãos”, escreve a entidade.

"Portugal participa desde a primeira hora"



Dirigindo-se à União Europeia, a Amnistia Internacional insta também os 27 a criarem “um sistema de reinstalação e admissão humanitária, direcionado a refugiados afegãos vulneráveis em países vizinhos e de trânsito, pedindo que se comprometam com o financiamento necessário para apoiar as necessidades de reinstalação e evacuações destas pessoas”.“Só desta forma poderão ser salvas”, conclui.Esta semana, o ministro português dos Negócios Estrangeiros declarou que “Portugal participa, desde a primeira hora, nos esforços internacionais em curso para o acolhimento de cidadãos afegãos”.

Segundo Augusto Santos Silva, até ao momento já chegaram ao território nacional 214 refugiados afegãos. “Naturalmente, não nos pronunciamos publicamente sobre quaisquer aspetos de natureza operacional relativos à chegada a Portugal de pessoas e grupos em situação de particular vulnerabilidade ou risco”, referiu o MNE.

Serviço de passaportes em Cabul reabriu



Desde o seu retorno ao poder, em meados de agosto, os talibãs têm procurado tranquilizar o povo afegão e a comunidade internacional, garantindo que serão menos rígidos do que no passado. No entanto, disseram que irão governar o país de acordo com a sua interpretação estrita da sharia (conjunto de normas islâmicas).Ainda esta semana, naquele que foi um teste à boa vontade dos talibãs, o serviço de passaportes reabriu em Cabul, dando aos afegãos uma esperança de que poderão em breve abandonar o país., muitas delas antigas intérpretes para as forças militares norte-americanas e da NATO,encerradas desde a tomada do poder pelos talibãs.