Retiradas acusações contra deputado e músico ugandês Bobi Wine

Um dos rostos da oposição do Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, conhecido como Bobi Wine, foi detido na semana passada, após violentos confrontos que atingiram a comitiva do presidente daquele país, Yoweri Museveni.

Numa mensagem divulgada na sua conta na rede social Twitter, o deputado e músico escreveu que, nos confrontos, o seu motorista foi morto a tiro pela polícia.

Entretanto, dezenas de músicos, escritores e um futebolista assinaram uma carta aberta pela libertação e investigação dos maus-tratos ao deputado e músico.

Os signatários da carta divulgada na íntegra pelo portal OkayAfrica condenam a morte do condutor de Bobi Wine e o espancamento e detenção de outros três deputados da oposição.

Entre as figuras que assinam a carta encontra-se o baixista dos U2, Adam Clayton, a compositora e atriz Angélique Kidjo, o produtor e músico Brian Eno, o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, a vocalista dos Pretenders, Chrissie Hynde, o vocalista dos Blur, Damon Albarn, o músico Femi Kuti, o futebolista do Manchester United Fred, o vice-líder do Partido Trabalhista britânico, Tom Watson, e o prémio Nobel da Literatura Wole Soyinka.

"Apelamos ao Governo do Uganda para que garanta o acesso total de Bobi Wine a tratamento médico, que permita uma investigação total e imparcial da sua violenta detenção e do assassinato de Yasin Kawuma [seu motorista] e que siga os procedimentos reconhecidos internacionalmente no caso contra ele", escrevem os signatários, que prometem manter-se "vigilantes" em relação a este caso.

Os assinantes da carta realçam que vão usar as suas vozes e redes de contactos a nível local, regional e internacional para chamar a atenção para o caso.

A detenção e alegada tortura do deputado e músico levou ao aumento das tensões políticas no país do leste africano.

Na segunda-feira, a polícia do Uganda disparou vários tiros e utilizou gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão de manifestantes que, na capital, Kampala, exigiam a libertação de Bobi Wine.