Retirado alerta de tsunami para as ilhas japonesas Izu após sismo no Pacífico

O sismo ocorreu às 11:00 locais (03:00 de Lisboa), a sul do arquipélago de Izu, que pertence à prefeitura de Tóquio, informou a agência meteorológica do Japão, JMA.

Segundo notou a JMA, o tsunami deveria alcançar as ilhas Izu por volta das 11:30 locais (03:30 em Lisboa), com ondas de um metro.

O porta-voz do Governo japonês, Hirokazu Matsuno, tinha apelado a todos os residentes para "terem muito cuidado e tomarem as medidas adequadas".

"O Governo está a fazer todos os possíveis para avaliar rapidamente a situação dos danos", disse, em conferência de imprensa.

O sismo provocou uma subida do nível do mar de cerca de 30 centímetros por volta das 12:00 locais (04:00 em Lisboa) na ilha de Hachijo (cerca de 290 quilómetros a sul de Tóquio), com uma população de cerca de oito mil habitantes.

As autoridades locais afirmaram não terem recebido quaisquer informações sobre danos materiais ou feridos.

A JMA levantou o alerta de tsunami após as 13:00 locais (5:00 em Lisboa), mas exortou os residentes a manterem-se atentos a possíveis variações do nível do mar.

A agência assinalou, além disso, a possibilidade de ocorrência, nos próximos dias, de novos sismos de magnitude semelhante ao de hoje.