Reunião com funcionários dos EUA estuda intervenção militar na Venezuela

RTP15 Abr, 2019, 19:22 | Mundo

Center for Strategic and International Studies (CSIS) organizou uma mesa redonda em 10 de abril para ponderar diversos cenários relativos a uma possível intervenção militar, segundo revelou à televisão O grupo conhecido como(CSIS) organizou uma mesa redonda em 10 de abril para ponderar diversos cenários relativos a uma possível intervenção militar, segundo revelou à televisão Russia Today Max Blumenthal, um antigo assessor do presidente Bill Clinton e da secretária de Estado Hillary Clinton.





Blumenthal cita Sarah Baumunk, uma investigadora do CSIS, que lhe confirmou relutantemente a realização do encontro e a sua agenda, consistente no estudo de "opções militares" para a Venezuela. Um outro investigador ligado ao CSIS, Santiago Herdoiza, foi também interpelado pelo jornalista e recusou fornecer detalhes.





Segundo Blumenthal, tratou-se de "um encontro de muito alto nível, basicamente com os principais envolvidos em cozinhar a política de Trump para a Venezuela, e queriam mantê-lo tão confidencial quanto possível". Segundo acrescenta, a realização do encontro "mostra que neste momento estão a ser seriamente consideradas opções militares, depois de aparentemente terem falhado todos os outros mecanismos que Trump pôs em jogo".





O jornalista refere que estiveram presentes no encontro funcionários civis e militares, alguns dos quais no activo, ou ainda recentemente com altas funções como o almirante Kurt Tidd, que encabeçava o Comando Sul das Forças Navais dos EUA. Estiveram também representantes norte-americanos na Organization of American States (OAS) e delegados do autoproclamado presidente Juan Guaidó e analistas de vários think tanks.







Ainda segundo o jornalista, uma invasão norte-americana da Venezuela necessita de um forte apoio brasileiro e colombiano, mas os governos de ambos os países "estão muito preocupados com a crescente crise migratória, estão muito preocupados com a desestabilização de toda a região e é o que isto iria necessariamente acarretar. E também estão preocupados com um contraataque dos militares venezuelanos, que são muito competentes".