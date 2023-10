Reunião do Grupo de Arraiolos. Zelensky não vai estar presente

O presidente da República esclarece que, apesar dos boatos que correram esta quinta-feira, a visita do presidente ucraniano a Portugal não vai acontecer durante a reunião do chamado Grupo de Arraiolos, que decorre amanhã. Esta noite há um jantar informal.

"Sei que estamos a falar para ele vir, não desta vez [Zelensky esteve hoje em Granada, Espanha], ele tinha que regressar à Ucrânia, estava poucas horas [em Espanha], não ficava sequer para amanhã [sexta-feira] em Granada", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas à chegada ao jantar que dá início à 18.ª reunião informal do Grupo de Arraiolos que se realiza, entre hoje e sexta-feira, no Porto.



E acrescentou: "Portanto, achou-se preferível haver uma visita bilateral a Portugal".



Durante hoje à tarde, a Presidência da República Portuguesa tinha anunciado que o Presidente da Ucrânia tinha aceitado um convite de Marcelo Rebelo de Sousa para visitar Portugal e que as respetivas equipas ainda estavam "a trabalhar na data" para a concretizar.